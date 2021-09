Breitenthal

So hat die Breitenthaler Kirche ihren neuen Glanz erhalten

Plus Die Renovierung der Heilig-Kreuz-Kirche ist weitgehend abgeschlossen. Welche Rolle digitale Technik spielt und welche Festlichkeiten jetzt geplant sind.

Von Peter Bauer

„Smart Kirche“: Man spürt im Gespräch, dass Pfarrer Klaus Bucher diesen Begriff eher weniger gerne hört. Und doch macht der Blick auf das in einer Wand der Sakristei installierte digitale Tablet deutlich, dass in der neu renovierten Breitenthaler Kirche Hightech eine wesentliche Rolle spielt. Einzelne Glocken zuschalten oder die Beleuchtung individuell anpassen. All das ist jetzt per Knopfdruck möglich.

