Breitenthal

vor 30 Min.

Wasser in Breitenthal wird nochmals abgestellt

Das Trinkwasser in Breitenthal muss am Dienstag kurzzeitig abgestellt werden.

Nachdem es bei Arbeiten in Nattenhausen zu Problemen in der Wasserversorgung gekommen war, wird am Dienstag nochmals das Wasser in Breitenthal abgestellt.

In der Gemeinde Breitenthal wird am Dienstag, 5. Oktober, das Wasser kurzzeitig abgestellt. Betroffen sind die Ortsteile Breitenthal, Oberried und Oberrieder Weiher. Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler teilte der Redaktion mit, dass Umbauarbeiten am Zählerschacht der Wasserversorgung notwendig sind. Die Arbeiten in Breitenthal werden voraussichtlich von 9 bis 10.30 Uhr dauern Die Arbeiten werden voraussichtlich von 9 bis 10.30 Uhr dauern. Nach Abschluss der Arbeiten kann es tagsüber noch zu Druckabfall in den Leitungen kommen, so Wohlhöfler. Die Haushalte wurden zusätzlich per Handzettel über die Maßnahme informiert. (adö)

