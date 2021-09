Wassergebühren sinken in Breitenthal und seinen Ortsteilen

Plus Die Gebühren für die gemeindliche Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung werden in Breitenthal und seinen Ortsteilen günstiger.

Die Herstellungsbeiträge, die Grundstückseigentümer aus Breitenthal und seinen Ortsteilen entsprechend des Kommunalabgabengesetzes für den Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgung beziehungsweise die Abwasserentsorgung entrichten müssen, ändern sich. Bei seiner Sitzung stimmte der Gemeinderat der von einem Planungsbüro erstellten Globalberechnung sowie der Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung einstimmig zu.