Breitenthal ist jetzt schuldenfrei

Welche Projekt in der Gemeinde anstehen

Das ist schon ein ganz besonderer Tag für Breitenthal. Seit dem 1. April 2021 ist die Gemeinde schuldenfrei. Es bestehen lediglich anteilige Verbindlichkeiten beim Schulverband Deisenhausen in Höhe von 60.864 Euro sowie bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach von 2198 Euro (Darlehen Fotovoltaik), informierte VG-Kämmerin Barbara Fetschele bei den Etatberatungen im Gemeinderat. Eine der größten Investitionen ist der Ausbau des Kirchenwegs.

Nach detaillierten Erläuterungen beschloss das Gremium den in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt sowie die Haushaltssatzung einstimmig.

Das Gesamtvolumen des Etats ist mit rund 3,77 Millionen Euro angesetzt. Der Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben), umfasst 2,28 Millionen Euro. Er finanziert sich vorwiegend aus der Einkommensteuerbeteiligung, die mit 755.050 Euro im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen ist sowie Schlüsselzuweisungen vom Freistaat in Höhe von 398.100 Euro. Die Grundsteuer ist heuer mit 130.000 Euro angesetzt, die Gewerbesteuer mit 120.000 Euro und die Beteiligung an der Kfz-Steuer mit 39.400 Euro. Außerdem erhält Breitenthal eine Einkommensteuerersatzleistung in Höhe von 56.250 Euro, einen staatlichen Anteil für die Betriebskostenförderung des Kindergartens (150.000 Euro) sowie eine Betriebskostenförderung von Gastgemeinden (86.000 Euro). An Kanalbenutzungsgebühren gehen heuer voraussichtlich 111.350 Euro ein sowie an Wassergebühren 123.350 Euro. Für den DSL-Ausbau wird noch eine letzte Rate von 127.450 Euro erwartet sowie für den im Zuge der Dorferneuerung erfolgten Ausbau des Kirchenwegs und den Wasserspielplatz ein Zuschuss von 218.000 Euro. Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind die auf 578.150 Euro angesetzte Kreisumlage (diese Summe erhält der Kreis von den Städten und Gemeinden) sowie die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach (155.500 Euro) die größten Posten. Die Schulumlage samt Gastschulbeiträge ist heuer mit 92.400 Euro veranschlagt sowie die Gewerbesteuerumlage mit 26.000 Euro. 89.500 Euro muss die Gemeinde an Betriebs-, Finanzierungs- und Verwaltungskostenumlage für den Abwasserzweckverband aufwenden. Für den Unterhalt der Wasserversorgung sind 156.300 Euro eingeplant sowie für den Kanal 65.900 Euro und für Gemeindestraßen 26.600 Euro. Dem Vermögenshaushalt können heuer nur 284.650 Euro zugeführt werden. Das seien 21.900 Euro weniger als im Vorjahr, informierte die Kämmerin. Bei einer ordentlichen Tilgungsrate von 5800 Euro seien die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Der Vermögenshaushalt, der das Geld für Investitionen bereithält, sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 1,48 Millionen Euro vor. Größte Investitionen sind der Ausbau des Kirchenwegs (420.000 Euro), Grunderwerb (500.000 Euro), eine Investitionsumlage für den VG-Bauhof (252.800 Euro), das Baugebiet Kirchenweg (80.000 Euro) und die Schlusszahlung für den DSL-Ausbau (79.700 Euro). Zur Renovierung der Pfarrkirche Heilig Kreuz steuert die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 68.000 Euro bei. Um all diese Investitionen tätigen zu können, müsse Breitenthal laut Kämmerin 662.300 Euro aus der Rücklage entnehmen. Diese werden sich zum Jahresende noch auf 310.000 Euro belaufen.