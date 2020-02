04.02.2020

Breites Thannhauser Angebot zur Stärkung der Familie

Was Melanie Beggel antrieb, eine Bildungsinstitution zu gründen. Für jedes Lebensalter, auch für Kinder und Senioren, wird gesorgt.

Oft seien es nur kleine Tipps, sanfte Anstöße, etwas ein wenig anders zu machen als bisher, die Wirkung aber habe es in sich. Nicht selten sei alles nur eine Frage der persönlichen Einstellung. Wenn man sie ändere, gehe es sofort viel besser. Melanie Beggel, Leiterin der „Familieninsel“ in Thannhausen, fasst in wenigen Sätzen ihre Erfahrung aus vielen Kursen zusammen, die sie in den letzten Jahren geleitet hat.

Angefangen habe es bei ihr damit, dass sie als Mutter den täglichen Kampf mit den Hausaufgaben ihrer Kinder zu bestehen hatte. Damals habe sie sich beraten lassen, habe dann Fortbildungen besucht und schließlich selbst Kurse entwickelt, um anderen Müttern zu helfen. Ihr Kurs Oh Schreck… die Hausaufgabe“ zählt inzwischen zu den „Klassikern“ im Kurs-Angebot der „Familieninsel“ in Thannhausen. Das Programm selbst umfasst mittlerweile mehrere Bereiche und soll das leisten, was Melanie Beggel als Zugangswort für ihren Internetauftritt gewählt hat: die Familie stärken.

Nach ihrer Ausbildung zur Sozialbetreuerin besuchte Melanie Beggel zahlreiche Fortbildungen, um sich für viele der Probleme, mit denen Familien heute zu tun haben, fit zu machen und Hilfe leisten zu können. Erziehungsbeistand, ADHS- und Legasthenie-Beraterin, systemische Beraterin, Familiencoach, nach und nach war Melanie Beggel in vielen Funktionen und bei zahlreichen Bildungsträgern als Dozentin und Beratungskraft tätig. Eine Patchwork-Existenz habe sich entwickelt, aber das sei durchaus nach ihrem Geschmack, erklärt sie über sich. Sie sei neugierig, brauche die Abwechslung, arbeite gern abseits ausgetretener Wege, denke nicht schablonenartig und sei kommunikativ. Ihr stärkster Impuls sei, sie wolle weitergeben, was sie gelernt habe.

Räumlichkeiten einer ehemaligen Firma

Als vor 10 Jahren in Thannhausen an der Max-Planck-Straße die Räumlichkeiten einer ehemaligen Firma für Kachelöfen frei wurden, habe sie das Objekt gemietet und sich Mitstreiter gesucht für ihre Idee, ein breites Kurs- und Hilfsangebot für Familien auf die Beine zu stellen. Einige Dozenten und Dozentinnen aus diesem Bereich kannte sie seinerzeit schon, andere kamen hinzu, ein Netzwerk entwickelte sich. Von Anfang an hätten sie die Räumlichkeiten angesprochen, denn hier sei vieles möglich, vor allem auch das Arbeiten im künstlerischen und kreativen Bereich.

Frei nach dem Motto, „Es darf ruhig etwas Besonderes sein“ gibt es im aktuellen Kursangebot von Februar bis Juli 2020 viel Überraschendes, beispielsweise einen Workshop der Schauspielerin Kerstin Becke oder einen Workshop „Stimm-Trixx“ der Sängerin Alexandra Jörg. Melanie Beggel ist es wichtig, dass für jedes Lebensalter „gesorgt“ wird, also auch für Kinder und Senioren. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist im Programm präsent als Anleitung, Frischhaltefolien und andere künstliche Dinge im Haushalt durch Natürliches und Langlebiges zu ersetzen.

