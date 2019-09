06:00 Uhr

Brigitte Wöß bietet neue Lebensberatung in Krumbach an

Brigitte Wöß bei der Arbeit als Life-Coach in ihrem hellen freundlich eingerichteten Büro in Krumbach.

Welchen Ratschlag sie den Menschen mit auf den Weg gibt und wie sie in schwierigen Lebenslagen helfen möchte.

„Man kann den anderen nicht ändern, aber sich selbst“. Diesen Ratschlag gibt Brigitte Wöß ihren Patienten mit auf den Weg. Brigitte Wöß ist Lebensberaterin. Sie ist am 28. Januar 1975 in Thannhausen geboren. Sie lebt mit ihren drei Kindern und ihrem Mann in Krumbach, wo sie auch ihr Büro eingerichtet hat. Schon als Jugendliche arbeitete sie in der Firma ihrer Eltern, Holzbau Kalchschmid.

Sie absolvierte eine Ausbildung als Bürokauffrau und setzte sich voll für die Firma ein. Irgendwann erkannte sie, dass es nicht das Richtige für sie war. Ein Life-Coach half ihr dabei.

Das gefiel ihr so gut, dass auch sie anderen Menschen in schwierigen Lebenslagen helfen wollte. Sie besuchte mehrere Kurse, darunter auch Coaching-Schulungen, mentale Schulungen und weitere Fortbildungen in diesem Bereich. In diesem Jahr war es dann soweit, Brigitte Wöß machte sich selbstständig. Am Tag der offenen Tür, der vor Kurzem stattfand, ergriffen die Besucher die Möglichkeit, sich über die Arbeit von Brigitte Wöß, als Lebenscoach zu informieren.

Zu ihr können alle Menschen kommen, die irgendwie nicht weiter wissen. Sie sieht sich als Pfarrer, Arzt und Psychologe. Den Menschen als Ganzen wahrnehmen, das ist ihre Art zu arbeiten. Mit ihrer langjährigen Lebenserfahrung und den fachbezogenen Schulungen hilft sie gerne und gibt Ratschläge zur Selbsthilfe.

Brigitte Wöß nimmt sich für ihre Ratsuchenden viel Zeit. So nimmt sie nur einen Termin täglich an, um sich ganz intensiv auf die Probleme ihrer Kunden einzulassen. Es ist ihr wichtig, dass der Mensch seine Probleme erkennt und sich vertrauensvoll auf sie einlässt und mit ihr daran arbeiten möchte. Termine kann man telefonisch vereinbaren oder auch über Facebook, Instagram oder Whatsapp. Brigitte Wöß arbeitet in Krumbach am Erwin-Bosch-Ring 21. (liss)

