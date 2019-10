15:06 Uhr

Brillen aus Krumbach für ein Krankenhaus in Tansania

In der Krumbacher Brillenallee können Brillen abgegeben werden. Marion Steber möchte selbst in Afrika um die Aktion kümmern.

Vor einiger Zeit kamen acht junge Menschen in Kempten zusammen, um die Welt ein Stück lebenswerter zu machen. Sie gründeten „Von Herz zu Herz“ – und ihre Blicke richten sich auch auf die Armut in Tansania. In Kigoma in Tansania befindet sich ein Krankenhaus, dieses versorgt die Menschen im Umkreis von 200 Kilometern. Für diese Klinik hat „Von Herz zu Herz“ eine Brillenaktion gestartet. Marion Steber, Inhaberin der Brillenallee in Krumbach, wurde vor Kurzem auf die Aktion aufmerksam und beschloss, sich zu beteiligen.

Dabei ist auch ein Optiker in Kempten. Marion Steber wünscht sich, das sie viele Menschen bei der Sammlung unterstützen. „Einfach mal daheim die Schubfächer durch suchen, da liegt bestimmt so manche Brille rum, die man nicht mehr braucht“, erklärt Marion Steber. Diese Brillen können bis Weihnachten in die Brillenallee gebracht werden und dort für einen wirklich guten Zweck abgegeben werden. Die Brillen werden gereinigt und die Stärke wird überprüft. Dann kommen sie im Frühjahr nach Tansania in die Klinik.

Marion Steber fliegt selbst mit nach Tansania. Sie möchte sich alles vor Ort anschauen und sicherstellen, das die Brillen für die bedürftigen Menschen zur Verfügung stehen. Das Projekt „Von Herz zu Herz“ hilft zum Beispiel auch in Bosnien, in Sizilien oder Indonesien. Marion Steber. Sie ist sich sicher, dass viele Menschen ihr Anliegen unterstützen. (liss)

