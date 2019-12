vor 42 Min.

Brüderchen und Schwesterchen

Für die jungen Katzengeschwister Frieda und Franky wird ein Zuhause gesucht

Im Tierheim in Weißenhorn warten zwei Katzengeschwister, die hübsche Frieda und der noch etwas schüchterne Franky auf tierliebe Menschen, die ihnen ein neues Zuhause geben.

Die hübsche Frieda ist noch zurückhaltend, schreibt das Tierheim. Aber mit etwas Geduld und einer Spielangel lässt sie sich aus der Reserve locken, denn verspielt und neugierig ist Frieda. Wenn sie sich in ihrem neuen Zuhause eingelebt hat, wird sie ihre Schüchternheit sicher bald verlieren und sich zu einer richtigen Schmusekatze entwickeln. Das Tierheim möchte Frieda zu einem Kätzchen gleichen Alters vermitteln, am liebsten aber zusammen mit ihrem Bruder Franky. Gerne hätte sie in ihrem neuen Zuhause Freigang. Frieda ist circa im Juli 2019 geboren, gechipt und geimpft.

Auch Katerchen Franky ist wie seine Schwester Frieda noch etwas schüchtern. Aber er freut sich immer, wenn jemand kommt, um mit ihm zu spielen.

Dann tobt er durch sein Zimmer und keine Fellmaus ist vor ihm sicher. Gerne sollten Franky und seine Schwester Frieda gemeinsam vermittelt werden, aber er kann auch alleine zu neuen „Dosenöffnern“ ausziehen. Auch er sollte, wenn er sich eingewöhnt hat, Freigang bekommen. Franky ist im Juli 2019 geboren, gechipt, geimpft und kastriert. (pm)

Ulmer Straße 3, 89264 Weißenhorn, Telefon 07309/425282 (direkt erreichbar jeweils von 13 bis 14 Uhr). Die Besuchszeiten sind am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils 14 bis 16 Uhr.