17:08 Uhr

Bürgermeister Dopfer, was planen Sie für Neuburg in den nächsten Jahren?

Plus 100 Tage ist Markus Dopfer in Neuburg an der Kammel im Amt. Welche Erfahrungen der neue Bürgermeister gesammelt hat und was er in der Gemeinde vor hat.

Von Dieter Jehle

Die ersten „100 Tage“: Das ist für jeden, der ein neues Amt oder eine bedeutende neue Tätigkeit antritt, bekanntlich eine magische Zahl. Im Kreis Günzburg sind in zahlreichen Gemeinden neue Bürgermeister gewählt worden. Seit Anfang Mai sind sie im Amt. Der 100. Tag, das wäre dann wohl exakt der 8. August. Gewissermaßen „rund um dieses Datum“ haben wir unsere „100-Tage-Serie“ auf den Weg gebracht. Heute beginnen wir mit Neuburgs neuem Bürgermeister Markus Dopfer. Im Gespräch berichtet er über seine ersten Amtshandlungen, die Veränderungen in seinem Privatleben. Und immer wieder betont er eine zentrale Herausforderung für Neuburg.

Herr Dopfer, hat sich Ihr Privatleben verändert?

Dopfer: Ja, das ist der Fall. Die Arbeitstage sind ausgedehnter und insgesamt länger als früher. Als Bürgermeister bin ich auch am Wochenende immer wieder im Büro oder bei Terminen. Dies wirkt sich auf das Privatleben selbstverständlich aus.

Wie haben Ihre Kinder reagiert, da der Papa nun Bürgermeister ist?

Dopfer: Anfangs hielt sich die Begeisterung in Grenzen, da absehbar war, dass die Abendtermine mehr und die Arbeitszeit länger werden wird. Umgekehrt versuche ich aber die Zeit, in der ich zu Hause bin, intensiver mit meiner Familie zu nutzen. Mittlerweile hat sich die Sache aber recht gut eingespielt und unsere Kinder finden es teilweise sogar spannend.

Markus Dopfer spielt weiter die Orgel in der Kirche von Neuburg

Werden Sie auch weiterhin Organist in Neuburg sein? Bleibt Zeit für Ihre Hobbys?

Dopfer: Ja, ich bin auch weiterhin Organist in Neuburg. Da wir bei uns in Neuburg die glückliche Situation haben, zu dritt zu sein, lässt sich dies recht gut umsetzen. Meine Organistentätigkeit ist für mich ein wichtiger Ausgleich. Mein Amt als Leiter der Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung habe ich nach über 20 Jahren aufgegeben. Das wäre zeitlich nicht mehr möglich. Auch die Kameraden von der Feuerwehr sehen mich aktuell bei Übungen leider eher weniger beziehungsweise nicht. Ich hoffe aber, dass sich das wieder ändern wird.

Haben Sie sich die Tätigkeit so vorgestellt, wie Sie sie jetzt in der ersten drei Monaten erlebt haben?

Dopfer: Zweimal „Ja“. In meiner zuvor vierjährigen Tätigkeit im Neuburger Rathaus hatte ich als Kämmerer bereits viele Berührungspunkte mit den kommunalpolitischen Themen.

Es heißt ein Bürgermeister ist immer im Dienst. Haben Sie dies schon zu ungewöhnlichen Zeiten gespürt?

Dopfer: Es war für mich schon vor der Wahl klar, dass ich als Bürgermeister für meine Bürgerinnen und Bürger da sein möchte. Arbeitszeit und Freizeit lassen sich nicht mehr eindeutig trennen. Insofern empfand ich bisher keine Zeit als ungewöhnlich, wenngleich eine gewisse Privatsphäre schon auch noch ihre Berechtigung hat und wichtig ist. Bis jetzt waren die Bürgerinnen und Bürger bis auf einen Ausnahmefall sehr rücksichtsvoll.

Markus Dopfer war bei Amtsantritt als Bürgermeister mit vielen Themen vertraut

Sie wohnen quasi unmittelbar neben dem Rathaus. Ein Vorteil? Kann man da überhaupt abschalten?

Dopfer: Ich empfinde den kurzen Weg zum Büro als sehr praktisch. Gerade zwischen der Arbeitszeit und Sitzungen ist es kein Problem, mit der Familie gemeinsam Abend zu essen. Dasselbe gilt am Mittag. Diese Situation schätze ich sehr. Die Zeit zum „Herunterfahren“ am Abend ist zugegebenermaßen kürzer, als wenn man noch eine Viertelstunde mit dem Auto unterwegs ist. Das ist aber kein Problem für mich.

Wie war der Wechsel vom Kämmerer-Stuhl auf den Chefsessel?

Dopfer: Gar nicht so dramatisch. Viele Themen waren mir bekannt. Mein Vorgänger hat mich bereits als Kämmerer in viele Bereiche eingebunden, sodass bisher wenige Überraschungen aufkamen. Zeitlich sehr anspruchsvoll war allerdings, dass ich zwei Monate beide Aufgabenbereiche – Bürgermeister und Kämmerei – hatte.

Werden Sie in den Arbeitsabläufen im Rathaus etwas verändern?

Dopfer: Ich habe die Struktur bereits etwas verändert. Ich habe gleichartige, bisher in verschiedene Bereiche verteilte Aufgaben gebündelt und so neue Bereiche geschaffen ohne aber neues Personal einstellen zu müssen.

Was Dopfer in Neuburg/Kammel am meisten beschäftigt

Um welche Bereiche kümmern Sie sich hauptsächlich?

Dopfer: Ein Fokus liegt vor allem in der Leitung der anstehenden und aktuellen Projekte. Das sind überwiegend bauliche Angelegenheiten, die die Gemeinde betreffen, wie zum Beispiel das Industriegebiet, Dorferneuerung oder bauleitplanerische Themen.

Welche Themen haben Sie in den ersten Wochen besonders beschäftigt?

Dopfer: Die Erweiterung unseres Industriegebietes, die Kreuzungsumgestaltung in Langenhaslach zusammen mit dem Staatlichen Bauamt, die Dorferneuerung in Neuburg und das Baugebiet Mühlweg in Langenhaslach sowie die Neustrukturierung und Modernisierung der Verwaltung.

Was hat Ihnen in dieser Zeit am besten gefallen? Gab es schon ein besonders positives Ereignis?

Dopfer: Besonders gefreut hat mich, dass wir den Kreuzungsumbau in Langenhaslach zusammen mit einem engagierten Arbeitskreis und dem Staatlichen Bauamt so schnell unter Dach und Fach gebracht haben. Vielleicht gelingt die Umsetzung sogar noch in diesem Jahr. Mich freut aber auch die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit meinem Marktgemeinderat, der zur Hälfte aus neuen Kolleginnen und Kollegen besteht. Ich habe das Gefühl, wir ziehen an einem Strang.

Markus Dopfer setzt Schwerpunkte für Ortsteile von Neuburg

Was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen? Gab es schon unangenehme Begegnungen?

Dopfer: Die unschönen Begegnungen vergesse ich glücklicherweise immer schnell wieder.

Welche Arbeitsschwerpunkte setzen Sie sich in dieser Wahlperiode?

Dopfer: In Neuburg die Erweiterung Industriegebiet mit dem Ziel, weitere Arbeitsplätze in unserer Marktgemeinde zu schaffen sowie die Dorferneuerung. In Wattenweiler die Schaffung eines Wasserzugangs zur Günz unter Federführung der Bayerischen Elektrizitätswerke (BEW); bei dieser liegt auch die Initiative für dieses Projekt. Rechtzeitige Information der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ortsumfahrung, sobald entsprechende Erkenntnisse vorliegen (aktuell noch nicht der Fall).

Langenhaslach: Verkehrstechnische Umgestaltung der Hauptkreuzung sowie Festlegung der weiteren Nutzung des sogenannten „Huber-Grundstückes“ in diesem Kreuzungsbereich zusammen mit Marktgemeinderat und dem Arbeitskreis.

Edelstetten: Außensanierung der ehemaligen Schule (eventuell auch Innenrenovierung), Verbesserung des Wirtschaftswegenetzes sowie Schaffung von Wohnraum unter dem Gesichtspunkt „Innen statt außen“.

Wohin soll sich der Markt Neuburg generell entwickeln, wo steht der Markt in sechs Jahren?

Dopfer: Mein Wunsch ist, dass wir die angesprochenen Maßnahmen dann alle verwirklichen konnten und dass im Zuge unserer Dorferneuerung Verbesserungen bezüglich Verkehr und Ortsgestaltung in Neuburg eingetreten sind. Für alle Ortsteile gilt es die innerörtlichen Leerstände zu minimieren und unsere Dorfkerne wieder mehr zu beleben, ohne dass diese ihr Gesicht verlieren. Dazu brauche ich aber auch die Bereitschaft der Grundstückseigentümer, den Weg gemeinsam zu gehen. Baugebiete außerhalb ja – aber nur im absolut notwendigen Umfang. Der Fokus muss auf der Belebung unserer historisch gewachsenen Ortskerne liegen. Auch die Stärkung der Infrastruktur ist für mich ein elementar wichtiger Punkt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen