Bürgermeister Fischer: Darum braucht es in Krumbach einen neuen Kreisverkehr

Plus Der neue Kreisverkehr an der B300 in Krumbach ist umstritten. Bürgermeister Fischer erklärt, warum er ihn für nötig hält und was mit einer anderen Problemstelle passiert.

Von Peter Bauer

Es ist wohl „die“ Krumbacher Baustelle der Sommerferien: Am südwestlichen Ortseingang (B300/Talstraße/Am Buchkopf) haben die Arbeiten für einen neuen Kreisverkehr begonnen. Notwendig oder gar überflüssig, wie Bürger immer wieder äußern? Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Bürgermeister Hubert Fischer, warum der Kreisel aus seiner Sicht für Krumbach sehr wichtig ist und es sich hier nicht um Geldverschwendung handelt.

Fischer bestätigt, dass auch im Rathaus Anfragen von Bürgern zum neuen Kreisverkehr eingegangen seien. Und da war auch die Frage, ob es denn nicht sinnvoller gewesen wäre, einen Kreisverkehr an der Kreuzung Babenhauser Straße/Südstraße unweit des Westfriedhofs zu bauen. Fischer sagt dazu, dass man diese Möglichkeit lange geprüft habe. Aber in diesem beengten Bereich habe ein Kreisverkehr schlichtweg keinen Platz. Die Einbindung von Buchstraße und Spitalweg sei nicht möglich. Auch für Lkw und Busse sei an dieser Stelle eine Kreisverkehrlösung nicht umsetzbar. Fischer ergänzt, dass zusammen mit dem Staatlichen Bauamt aber an einer Ampellösung für diesen Bereich gearbeitet werde. Diese könne wohl 2021 realisiert werden. Die Kosten für den Kreisverkehr, der jetzt gebaut wird, belaufen sich laut Staatlichem Bauamt auf rund 750.000 Euro.

Staatliches Bauamt Krumbach baut den Kreisverkehr an der B300

Da die Arbeiten weitgehend im Bereich einer Bundesstraße liegen, ist das Staatliche Bauamt (es hat seinen Sitz an der Nattenhauser Straße in Krumbach) federführend. Die Kosten trägt zum größten Teil der Bund. Die Stadt übernimmt, so Fischer, die Kosten für die Gehwege, diese würden sich in einem fünfstelligen Bereich bewegen.

Der Bau des neuen Kreisverkehrs fällt auch in die Zeit der Ernte. Bio-Landwirt Michael Wiedemann (sein Anwesen befindet sich am Reschenberg) berichtet, dass er diesbezüglich in Kontakt mit Stadt und Staatlichem Bauamt stehe, denn für Erntemaschinen und -fahrzeuge müsse ja die Fortbewegung sichergestellt sein. Mittlerweile sei es gelungen, dafür eine Schneise durch einen Wald Richtung Nattenhauser Straße auszuweisen.

Neuer Kreisverkehr in Krumbach soll bis Ende der Ferien fertig sein

In einer ausführlichen Mitteilung hat das Staatliche Bauamt nun weitere Details zum Kreiselbau bekannt gegeben. Demnach sollen die Arbeiten am Freitag, 4. September, abgeschlossen sein. Auch Krumbachs Bürgermeister Fischer ist zuversichtlich, dass dieser Plan eingehalten werden kann. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt.

Mit Blick auf die Sperrung der B300 seien die Umleitungen für alle Betroffenen eingerichtet und ausgeschildert. „Anliegende Wohngebiete bleiben aus verschiedenen Richtungen anfahrbar“, betont das Bauamt.

Gebaut werde ein beleuchteter Kreisverkehr mit 36 Metern Durchmesser, sieben Metern Fahrbahnbreite sowie barrierefreien Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer in allen zulaufenden Fahrbahnästen. Fischer und das Bauamt heben hervor, dass die Fahrbahn in diesem Bereich erhebliche Schäden aufweise. Daher müsse gehandelt werden. Eine Erneuerung des Belags sei fällig, auch von Teilen des Unterbaus, erläutert Fischer weiter.

Bürgermeister Hubert Fischer: "Kreisverkehr verlangsamt den Verkehr"

Und Fischer ist davon überzeugt, dass der Verkehr in diesem Bereich künftig geregelter ablaufen werde. In diesem großzügig gestalteten Bereich hätten sich bislang viele Verkehrsteilnehmer nicht mehr an Linien und Abgrenzungen gehalten. Ferner werde durch den Kreisverkehr der Verkehr verlangsamt.

Bei der Planung galt es, so das Bauamt, eine ausreichende Dimensionierung für den motorisierten Verkehr mit der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu vereinen. Ein Kreisverkehr biete hier die Möglichkeit, die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer zu bedienen, eine flüssige Befahrbarkeit sicherzustellen und gleichzeitig die Geschwindigkeit der ortseinwärts fahrenden Pkw zu reduzieren, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Durch die Umgestaltung werde die asphaltierte, versiegelte Fläche im Kreuzungsbereich reduziert, erklärt das Bauamt. Gleichzeitig bleibe eine zügige Befahrbarkeit auch für Schulbusse und den landwirtschaftlichen Verkehr gewährleistet.

Kreisverkehr in Krumbach: Kreuzung im August komplett gesperrt

Um die Bauzeit auf „das ambitionierte Zeitfenster in den Sommerferien zu reduzieren, finden die Bauarbeiten unter Vollsperrung der Bundesstraße 300 Ebershausen–Krumbach sowie Vollsperrung des Anschlussbereichs Am Buchkopf statt“. Die Aus- und Einfahrt in und aus der Talstraße Richtung Stadtmitte werde über die meiste Zeit gewährleistet sein.

Ab Mitte/Ende August werde der gesamte Kreuzungsbereich für rund zwei Wochen nicht befahrbar sein, wobei die Erreichbarkeit der angrenzenden Wohngebiete über ausgeschilderte Umleitungen sichergestellt bleibt.

Die überörtliche Umleitung des Bundesstraßenverkehrs führt aus Richtung Memmingen kommend ab Babenhausen über die Staatsstraße 2020 bis Obenhausen und weiter über die Staatsstraße 2018 nach Krumbach oder zurück. Eine Umleitung für Radfahrer und Fußgänger wird, wie das Bauamt mitteilt, ebenfalls ausgeschildert.

Außerdem werde versucht, für die ansässigen Landwirte die Umwege während der Haupterntezeit so gering wie möglich zu halten.

