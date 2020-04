Bürgermeister Schwarz: So steht Thannhausen finanziell da

Plus Thannhausens scheidender Bürgermeister Georg Schwarz spricht über die finanzielle Situation der Stadt. Die Krise spielt dabei eine große Rolle.

Lebensmittel erzeugende Betriebe bilden das Rückgrat der Wirtschaft von Thannhausen. In Corona-Zeiten mag das ein starker Vorteil sein, denn insbesondere wer Konserven herstellt oder Mehl, kann zurzeit die Nachfrage kaum decken. Für Thannhausen spielt das eine große Rolle.

Bürgermeister Georg Schwarz verweist auf die lange Schlange wartender Kunden beim Werksverkauf der Fleischwerke Zimmermann. Mehlerzeuger wie Mühlschlegel, Bayerns größte private Mühle, kämen mit dem Verpacken der Ware nicht mehr nach.

Schwarz: Prognosen nicht seriös

Ziemlich gelassen wirkt der Rathauschef beim Gespräch über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzen der Stadt. Niemand wisse, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehe, weshalb Prognosen nicht seriös seien, erklärt Schwarz. Er orientiere sich deshalb zunächst an den Fakten. Im laufenden Haushaltsjahr könne Thannhausens Kämmerer Thomas Bihler noch mit Nachzahlungen für das Jahr 2019 rechnen. Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer habe man deshalb allenfalls für 2021 und die Folgejahre zu erwarten.

Rund 2,5 bis 3 Millionen Euro Gewerbesteuer pro Jahr habe die Stadt in den letzten Jahren eingenommen, sagt Schwarz. Davor sei das auch schon einmal deutlich weniger gewesen, doch auch damit konnte die Stadt wirtschaften.

Thannhausen: Sanierung der Dreifachturnhalle fast abgeschlossen

Die aktuellen Investitionsmaßnahmen bereiten Georg Schwarz wenig Sorge. Die Sanierung der Dreifachturnhalle ist fast abgeschlossen, es fehlen lediglich die Trennvorhänge. Der Hochwasserschutz wird gebaut und die anfallenden Kosten seien durch Rücklagen in Höhe von 4,7 Millionen Euro mehr als gedeckt. Auch hinsichtlich der Erneuerung der Umfahrungsstraße sehe er keine Probleme.

Lediglich beim Bau des dritten Kindergartens müsse mit Verzögerungen gerechnet werden. Es habe bei den ausführenden Firmen einen Corona-Fall gegeben, der Bau musste vorübergehend eingestellt werden. Mittlerweile schreite der Bau aber wieder voran.

In Thannhausen stehen große Investitionen bevor

Für die nächsten Jahre hat sich Thannhausen viel vorgenommen: die Sanierung der Christoph-von-Schmid-Straße, Kanalerneuerungen, der Bau eines Tiefbrunnens zur Sicherung der Trinkwassergewinnung, die Sanierung des Hochbehälters. Bis zum Jahr 2023 könnte das eine Neuverschuldung in Höhe von sieben Millionen Euro bedeuten. Dabei noch nicht berücksichtigt sind Aufwendungen für die Sanierung des ehemaligen Rathauses und des Heimatmuseums.

Der neue Stadtrat werde das eine oder andere Projekt überdenken müssen, meint Georg Schwarz. In Thannhausen sei man aber immerhin in der komfortablen Lage, dass über Jahrzehnte hinweg viel investiert worden sei. Die Straßen und die Infrastruktur insgesamt seien in einem guten Zustand. Er habe hier die gute Politik seiner Vorgänger konsequent fortgeführt.

Kann "Kult um 8" dieses Jahr stattfinden?

Eine nicht gerade leichte Entscheidung stehe bereits für den Mai an, sagt Georg Schwarz. Dann müsse der Stadtrat entscheiden, ob „Kult um 8“ stattfinden könne oder nicht. Die beliebte Veranstaltungsreihe trage viel zur Innenstadtbelebung bei und sei eine wichtige Einnahmequelle für die Gastronomie und die Vereine. Andere Entscheidungen, beispielsweise die Verlängerung der Schließung des Rathauses für den Publikumsverkehr, sollten mit den Nachbargemeinden, am besten mit dem Landkreis oder dem Freistaat abgestimmt werden.

Der Bürger verstehe solche Maßnahmen am besten, wenn sie für alle Behörden gelten würden. Bislang hätten die Beschränkungen für die Bürger gut funktioniert, es habe weder Verstöße noch Beschwerden gegeben. Das sollte künftig durch eine kluge und miteinander abgestimmte Politik so bleiben.

Lesen Sie dazu auch: