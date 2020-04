vor 5 Min.

Bürgermeister und sechs Räte hören auf

Der Ziemetshauser Rathauschef Anton Birle und sechs Markträte wurden jetzt feierlich verabschiedet. Ein Streifzug durch viele Jahre Kommunalpolitik

Von Peter Voh

Viel beschäftigt war der Marktgemeinderat mit annähernd 1700 Tagesordnungspunkten, selbst der 100. Sitzung der zu Ende gehenden Wahlperiode 2014/20 ging vor der Verabschiedung der ausscheidenden Mitglieder noch eine nicht öffentliche Sitzung voraus. Dann aber konnte der ebenfalls scheidende Bürgermeister Anton Birle ein Fazit der letzten sechs Amtsjahre ziehen.

Allerdings, so betonte er, steht auch diesmal die Verabschiedung einiger Räte unter einem ähnlich ungünstigen Stern wie vor sechs Jahren. War es damals der überraschende Tod des Ehrenbürgers und früheren Bezirkstagspräsidenten Georg Simnacher, so ist es diesmal die Corona-Krise, die ihren Schatten auf die Veranstaltung werfe. Nicht zuletzt musste sich das vierzehnköpfige Gremium wegen des Abstandsgebots über die volle Länge des Tafernen-Festsaales verteilen. Und einer der Räte fehlte, der steht derzeit in häuslicher Quarantäne.

In einem kurzen Rückblick verwies Bürgermeister Birle, der nach 18 Jahren erfolgreicher Amtszeit ebenfalls ausscheidet, auf wichtige Ereignisse und abgeschlossene Maßnahmen in Ziemetshausen und Ortsteilen in den abgelaufenen sechs Jahren. Neue Mitte mit dem Marktplatz, ein barrierefreies Rathaus, das stark nachgefragte neue Wohnbaugebiet an der Allgäustraße gehören ebenso dazu wie Bereitstellung von Gewerbegrund, die Einführung von Pfarrer Bernhard Endres als Amtsnachfolger von Ehrenbürger Karl B. Thoma und von Wallfahrtsdirektor Erwin Reichhart in der Nachfolge von Dr. Wilhelm Imkamp. Aber auch die Besuche von Ministerpräsident Söder in Maria Vesperbild und Bundesinnenminister Seehofer waren genauso Marksteine wie die Ernennung von Wolfgang Flödl (2016), Paula Luttmann (2017) und Manfred Krautkrämer (2020) zu Ehrenbürgern.

Anton Birle konnte dann sechs Markträte verabschieden, die ihn einen Teil seiner gesamten Amtszeit begleiteten oder bereits im Marktgemeinderat saßen, als er selber 2002 angetreten ist. Dominik Wowra war eine Wahlperiode im Rat tätig, engagierte sich im Sport- und Kulturausschuss insbesondere für Sport- und Jugendförderung, war er doch viele Jahre auch Vorsitzender der Jugendkapelle Mindel-Zusam. Nach ebenfalls sechs Jahren wurde auch der Ortssprecher von Lauterbach, Stefan Langhans, verabschiedet. Volker Zwick, seit 2008 im Marktgemeinderat, war im Sport- und Kulturausschuss für Kinderbetreuung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements tätig und bewies sich als Behinderten- und Integrationsbeauftragter sowie für das Asylwesen der Gemeinde, auf dem Arbeitsfeld Inklusion war er Vertreter für den Bereich südlicher Landkreis. Auch zwölf Jahre im Marktrat hat sich Sandra Vihl durch ihr hohes Engagement als Jugendbeauftragte im Kulturausschuss insbesondere mit großartig angenommenen Kinderkulturwochen und dem stets begehrten Ferienprogramm für die Jüngsten eingesetzt.

Manfred Krautkrämer, Michael Maier und Franz Mayer waren mit jeweils nahezu einem Vierteljahrhundert Zugehörigkeit tragende Säulen des kommunalen Parlamentes. Krautkrämer, auch CSU-Fraktionschef im Gemeinderat, wusste nicht nur mit seinen profunden Kenntnissen im Finanz- und Rechnungswesen zu überzeugen. Sein Einsatz an einer Vielzahl markanter, aber auch weniger bekannter Objekte zeichnen ihn aus und haben so auch zur verdienten Verleihung der Ehrenbürgerwürde geführt.

Der Landwirt Franz Mayer war ein steter und vehementer Vertreter seines Berufsstandes und der Waldrechtler und wertvolle Stütze für zwei Bürgermeister. Zwei Wahlperioden bis jetzt zu seinem Ausscheiden hat Michael Maier als 2. Bürgermeister fungiert. „Als Experte in Sachen Landwirtschaft, Forst und Bauen verbinden sich mit seinem Namen 18 Jahre vertrauensvollste Zusammenarbeit“, so Bürgermeister Birle, „er war nicht nur als Stellvertreter im Amt immer ein angenehmer und beliebter Kollege.“

Anton Birle dankte den ausscheidenden Räten mit herzlichen Worten und überreichte jedem – in gebotener räumlicher Distanz – ein Erinnerungsbild der Marktgemeinde. Sein Dank galt auch den weiteren Mitgliedern des Marktgemeinderates für die so überaus gute und fruchtbare Zusammenarbeit, insbesondere für das ihm von allen entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung in den vergangenen sechs Jahren.

Nachdem Anton Birle zur Wahl im März aus Altersgründen nicht mehr angetreten ist, scheidet auch er zum 30. April aus. Seine Verabschiedung nahmen seine Stellvertreter Edwin Räder und Michael Maier vor, letzterer mit einer Abschiedsrede, die mehr als nur den Spielleiter der Gaudibühne Uttenhofen erkennen ließ und alle Anwesenden des Öfteren zum Lachen brachte. Auf eine große offizielle Verabschiedung hat Anton Birle allerdings verzichtet.

Themen folgen