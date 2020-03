vor 33 Min.

Bundesliga-Rennen: Mountainbiker sollen ohne Zuschauer fahren

Die geplanten Rennen in Krumbach und Obergessertshausen sollen stattfinden - Stand jetzt. Allerdings wird es Einschränkungen geben.

Von Alexander Sing

Auch die Premiere der Mountainbike-Bundesliga, die am 20. und 21. März erstmals in Krumbach und Obergessertshausen Station machen soll, steht auf der Kippe. Wie Cheforganisator Anton Sieber vom Veranstalter MSC Wiesenbach mitteilt, ist eine komplette Absage bisher nicht geplant. Allerdings wird es Einschränkungen geben. So sollen die Rennen ohne Zuschauer stattfinden, auch, um die Gesamtzahl der Leute vor Ort deutlich zu senken. „Wie wir das kontrollieren, wissen wir noch nicht genau“, räumt Sieber ein. „Aber für das Shorttrack-Rennen am Samstag in Krumbach haben wir von der Stadt grünes Licht bekommen.“

Mountainbike-Rennen: Fahrerzahl wird gesenkt

Als weitere Maßnahme wurde der Kids-Cup abgesagt, nur die gemeldeten Fahrer der U13 aufwärts werden antreten. Auch darf pro Fahrer maximal ein Betreuer mit anreisen. All das sei mit dem Gesundheitsamt und dem Verband abgesprochen, so Sieber. „Die Entscheidung liegt aber bei uns als Veranstalter. Aber die Sportler sind sich des Risikos bewusst. Wir denken, dass wir die Rennen unter diesen Vorsichtsmaßnahmen und der Einhaltung üblicher Hygieneregeln durchführen können.“

Es wäre das erste Mal, dass im Landkreis ein Bundesliga-Rennen stattfindet. Der Heimatverein von Olympia-Hoffnung Georg Egger hat sich in den vergangenen Jahren als Rennveranstalter deutschlandweit einen Namen gemacht.

