20.02.2020

CSU Münsterhausen nominiert Erwin Haider

Erstmals seit 1966 ein gemeinsamer Bürgermeister-Kandidat aller Gruppierungen

Zur Nominierung des Bürgermeisterkandidaten Erwin Haider traf sich die Münsterhausener CSU mit dem Bewerber zur formellen Unterstützung seiner Kandidatur. Ortsvorsitzender Robert Hartinger begrüßte die Bereitschaft von seinem Marktratskollegen Haider, der schon zwölf Jahre im Marktrat ist und seit einigen Jahren als Zweiter Bürgermeister Erfahrung und Wissen gesammelt habe. Der Kandidat stellte sich selbst vor: 53 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter. Mit Leib und Seele sei er Vorsitzender der Theaterfreunde Münsterhausen. Er freue sich besonders über die Nominierung auch durch die CSU Münsterhausen, selbst kandidiert er für die „Freien Wähler“ für den Kreistag. Als Ziele und Ideen nannte er vor allem die Gestaltung des demografischen Wandels und die Entwicklung eines Leitbildes. Einstimmig wurde der Wahlvorschlag angenommen und von Wahlleiter Manfred Alt sowie dem Wahlausschuss schriftlich festgehalten. Der amtierende Bürgermeister der Marktgemeinde beglückwünschte Haider: „Die vergangenen sechs Jahre waren von einem fairen und offenen Umgang miteinander geprägt, so soll es auch im Wahlkampf und in der nächsten Amtsperiode zum Wohl für unsere Marktgemeinde Münsterhausen fortgeführt werden“, so Hartingers Rat. „Es ist schließlich auch das erste Mal seit 1966“, betonte Ortsvorsitzender Robert Hartinger, „dass ein gemeinsamer Bürgermeisterkandidat von allen politischen Gruppierungen gemeinsam nominiert wurde.“ (zg)

