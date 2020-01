CSU-Münsterhausen nominiert ihre Kandidaten

Die zwölf KAndidaten für die CSU-Liste in Münsterhausen: Unser Bild zeigt von links in der 2. Reihe: Manfred Alt (Listenplatz 1), Reinhard Huber (5), Wolfgang Seitel (7), Martin Veit (11), Matthias Veit (8) und Sebastian Alt (9). In der 1. Reihe von links: Werner Veit (Platz 3), Sabrina Stockmann (4), Barbara Zacher (10), Lisa Zehrmann (2), Marina Scheel (6) und Robert Hartinger (12). Auf dem Bild fehlen die Ersatzkandidaten: Florian Augustin und Patrick Scheel.

Bild: Sebastian Zacher