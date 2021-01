vor 49 Min.

Callcenter-Betrüger mit neuer Masche

Mehreren Menschen im Raum Krumbach drohten falsche Polizisten mit einem Haftbefehl

Offenbar probieren sogenannte Callcenter-Betrüger im Raum Krumbach aktuell eine neue Betrugsmasche aus. Am Mittwoch meldeten sich mehrere besorgte Bürger bei der Polizeiinspektion (PI) Krumbach und teilten mit, dass sie einen Anruf von der Polizei erhalten hätten. Eine Person mit weiblicher Stimme gab sich als Polizeibeamtin aus und erzählte, dass gegen den Angerufenen ein Haftbefehl vorliegen würde.

Außerdem kündigte die Betrügerin das Erscheinen von zwei Polizeibeamten an und teilte eine Rückrufnummer mit. Zu konkreten Geldforderungen kam es in keinem Fall. Wie Claus Schedel, Sprecher der PI Krumbach, mitteilt, habe wohl keiner der Angerufenen diese Rückrufnummer gewählt, sondern sich direkt an die „echte“ Polizei gewandt. „Möglicherweise wären die Anrufer sonst in ein Callcenter weitergeleitet und dann mit einer Geldforderung konfrontiert worden, etwa um dem vermeintlichen Haftbefehl zu entgehen“, vermutet Schedel. Die angegebene Nummer hätten die Beamten bereits überprüft, sie habe aber ins Leere geführt, so Schedel weiter. Bayernweit hat es offenbar einige dieser Anrufe gegeben. Man werde nun beobachten, ob diese Masche öfter auftrete. Eine heiße Spur gebe es aber noch nicht, sagt Claus Schedel. „Wir rufen auch in der Regel nicht bei jemandem an, gegen den etwa ein Haftbefehl vorliegt. So was geht normalerweise per Post.“

Wer einen vermeintlichen Callcenter-Betrüger am Telefon hat, dem empfiehlt die Polizei:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Nummer der Polizeiinspektion Krumbach lautet 08282/905-0.

Sollte ein Verdächtiger Sie zu Hause besuchen: Lassen Sie den Besucher vor der abgesperrten Tür warten und rufen Sie die Polizei.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen. (zg, sial)

