vor 18 Min.

Chorgemeinschaft Liederkranz singt Messe zu Neujahr

Großen Anklang vonseiten der Krumbacher fand am Heiligen Abend wieder das Singen am Christbaum mit der Chorgemeinschaft Liederkranz auf dem Marktplatz in Krumbach.

Die Missa brevis in F-Dur von Valentin Rathgeber erklingt in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach

Großen Anklang vonseiten der Krumbacher Bürgerinnen und Bürger fand am Heiligen Abend wieder das Singen am Christbaum der Chorgemeinschaft Liederkranz Krumbach. Einen stimmungsvollen Rahmen bildete der erleuchtete Christbaum vor dem historischen Rathaus für altbekannte Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“, „Engel singen Jubellieder“, „Es ist ein Ros’ entsprungen“ oder „Stille Nacht“, die zum Mitsingen einluden.

Am Neujahrstag ist die Chorgemeinschaft Liederkranz unter der Leitung von Wolfram Seitz wieder zu hören mit der Missa brevis in F-Dur von Valentin Rathgeber sowie mit „Tollite hostias“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns. Rathgeber komponierte die Missa brevis zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Er war Benediktiner und Priester und lebte die meiste Zeit seines Lebens als Prediger und Chorregent im Kloster Banz, wo er mit seiner Musikalität das Klosterleben bereicherte. Die vierstimmige Missa brevis in F-Dur ist ein typisches Beispiel für seine Kompositionen, in denen er eine gefällige Musik in eingängiger Melodik und Harmonik bevorzugte. „Tollite Hostias“ („Bringet Geschenke“) stammt aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns, das dieser im Alter von 23 Jahren in nur zwölf Tagen komponierte und das Weihnachten 1858 in Paris uraufgeführt wurde.

Die Chorgemeinschaft Liederkranz singt daraus den festlichen, vierstimmigen Schlusschor. Zudem wird der Chor wieder „Ihr Kinderlein kommet“ nach der Krumbacher Melodie von Josef Zeiner singen, das vom damaligen Chorleiter Willi Wilikovsky handschriftlich aufgeschrieben wurde. Der Gottesdienst beginnt am Neujahrstag um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael. (zg)

Themen Folgen