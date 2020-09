vor 48 Min.

Christoph Lotter: Neuer Kollege in der Krumbacher Redaktion

Christoph Lotter verstärkt seit einigen Tagen das MN-Team. Über welche Schwerpunkte er bereits berichtet hat und was die Fotografie für ihn bedeutet.

Jemanden in der Zeitung vorstellen? Das ist ja immer auch mit der Frage verbunden, welches Foto da denn „charakteristisch“ ist. Christoph Lotter greift selbst spontan zur Kamera und lässt sich mit einem großen Fotoapparat in der Hand ablichten. „Ich fotografiere sehr gerne“, sagt er. Aber seine journalistische Arbeit in Krumbach ist natürlich weit mehr als das. Seit einigen Tagen ist der 28-Jährige Mitglied der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach und in dieser Zeit hat er bereits intensiv über Themen wie die Münsterhauser Ortsumgehung oder das Krumbacher Sportzentrum berichtet.

Er ist in Augsburg geboren und in einer Gemeinde bei Aichach aufgewachsen

Christoph Lotter ist am 31. Mai 1992 in Augsburg geboren. Seine Eltern Irmgard und Roland stammen ebenfalls aus Augsburg. Sein Vater ist für den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Bayern in Augsburg tätig, seine Mutter, gelernte Krankenschwester, ist Mesnerin in Obergriesbach. Die 2000-Einwohner-Gemeinde Obergriesbach ist der Dreh- und Angelpunkt im Leben der Familie. Christoph Lotter ist hier zusammen mit seiner Schwester Susanne (26) aufgewachsen. Nach dem Fachabitur in Friedberg studierte Lotter in Nürnberg Technik-Journalismus. Für die Lokalredaktion Aichach war er als freier Mitarbeiter tätig. 2019 begann er sein Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen, seit einigen Tagen ist er Mitglied unserer Redaktion in Krumbach.

In seiner Freizeit ist Christoph Lotter gerne sportlich aktiv. Er spielt in der A-Klasse für den SV Obergriesbach, er spielt Basketball, Tennis und Tischtennis. Und mit Rennrad oder Mountainbike ist er auch immer wieder unterwegs. Christoph Lotter liest mit großem Interesse unter anderem wissenschaftliche Sachbücher – und gerne denkt er an die Lektüre der verschiedenen Harry-Potter-Bücher zurück. (pb)

Themen folgen