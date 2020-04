vor 34 Min.

Corona: Bußgeldverfahren gegen mehrere Personen

In einer Hütte in Oberegg wurde trotz Ausgangsbeschränkung eine Party gefeiert.

Corona-Party in Oberegg. Verschiedene Menschen verstoßen gegen Ausgangsbeschränkungen und werden angezeigt. Immer mehr Genesene, die infiziert waren, im Landkreis.

Eigentlich waren Beamte der Günzburger Polizei Freitagnacht aus anderen Gründen unterwegs. Quasi nebenbei stießen sie auf mehrere Personen, die sich nicht an die bestehenden Regeln der temporären Ausgangsbeschränkungen hielten und ohne triftigen Grund das Haus verlassen hatten. Sie besuchten entweder dritte Personen in deren Hausstand oder wurden als Personengruppe ohne Zugehörigkeit zum gleichen Hausstand auf der Straße betroffen. Ein Platzverweis wurde jeweils ausgesprochen. Zudem wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

In der Hütte in Oberegg war es laut

Eine „Corona-Party“ meldet die Polizei aus Oberegg. Am Freitag gegen 20.50 Uhr wurde im Bereich des Oberegger Stausees laute Musik festgestellt. Bei der Kontrolle einer Hütte, konnte dort ein 17-Jähriger angetroffen werden und in der Hütte waren ein Notstromaggregat und hochprozentiger Alkohol. Der Jugendliche gab an, dass anderen Partygäste wieder gegangen seien. Nachdem diese „Party“ gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt wird der Jugendliche nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt und ihn erwartet eine Geldstrafe.

Stand 19. April, 15 Uhr, gibt es im Landkreis Günzburg 207 Personen, welche auf das Corona-Virus positiv getestet sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Katastrophenschutzes im Landkreis. Dies sind im Vergleich zum Freitag drei Personen mehr. Die Verdachtsfälle haben sich um sechs auf 25 verringert, die Zahl der Personen, welche sich unter Quarantäne befinden, ist von Freitag auf Sonntag von 337 auf 271 Personen gesunken. Genesen sind 110 Personen, welche mit dem Virus infiziert waren (Freitag: 95 genesene Personen). Nach wie vor sind zwei Todesfälle aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer COVID-19 Erkrankung bekannt, wobei eine erkrankte Person nicht an den Folgen der Viruserkrankung verstarb. (zg)

