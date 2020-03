05.03.2020

Corona: Gut, dass sich Firmen vorbereiten

Von Annegret Döring

Alle Lebensbereiche betrifft die immer näher kommende Ausbreitung des Corona-Virus’ in Deutschland. Personen aus dem Großraum Ulm , dem Landkreis Augsburg und dem Allgäu und damit in unserer unmittelbaren Nachbarschaft wurden positiv auf das Virus getestet. Auch die Börse reagierte bereits.

In der Region Mittelschwaben ist man in Unternehmen noch relativ entspannt. Das können die Verantwortlichen offenbar sein, denn sie haben sich firmenintern auf mögliche Szenarien, die durch das neuartige Virus denkbar sind, eingestellt. Teams überlegen in Sachen Bestell-, Liefer- und Produktionskapazitäten. Man ist vielfach international vernetzt und Coronavirus-Risikogebiete sind betroffen, sodass Prozesse angepasst werden mussten und in Zukunft wohl auch noch müssen. Mitarbeiter werden gebrieft, wie sie sich in Bezug auf Hygiene, Reisen und Krankheitssymptome verhalten sollen. Bei einer Umfrage ist der unbedingte Wille spürbar, produktions- und lieferfähig zu bleiben und keine Einbußen zu erleiden.

Diese Überlegungen sind gut. Bleibt zu hoffen, dass sie lange greifen für die heimische Konjunktur.

