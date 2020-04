vor 50 Min.

Corona-Krise: Wie der Krumbacher Tafelkreis Bedürftigen hilft

Der „Gabenzaun“ für Bedürftige in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße wird mittlerweile gut angenommen. Am Zaun hängen unter anderem Lebensmittel, Tiernahrung aber auch Spiele zur Abholung bereit. Im Hintergrund zu sehen ist die Krumbacher Kirche St. Michael.

Klienten des Tafelkreises können mit Gutscheinen in Geschäften einkaufen. Und mit dem „Gabenzaun“ gibt es eine weitere besondere Aktion.

Von Gertrud Adlassnig

Ausgangsbeschränkungen und Einstufung in sogenannte Risikogruppen: Dies trifft nicht zuletzt auch viele Menschen, die üblicherweise regelmäßig für andere da sind, die es im Leben schwer haben, wie etwa die Helfer der Tafeln. Viele Einrichtungen wurden inzwischen geschlossen, so auch die Tafel in Krumbach. Doch mit Blick darauf gibt es eine neue Hilfsaktion, die mittlerweile gut angenommen wird.

Bekanntlich hatte Brigitte Obermeier-Schober (Inhaberin des Krumbacher Modehauses Obermeier) mit ihrem Team die Idee, mithilfe eines Zauns eine besondere Aktion für die Menschlichkeit auf den Weg zu bringen. Die Aktion wurde mit Einverständnis der Tafel ins Leben gerufen. Nach dem Motto „Bürger helfen Bürgern“ können alle Menschen, die Lebensmittel übrig haben, ihre Gaben an diesen Zaun hängen.

So wird der Zaun zum „Gabenzaun“. Es können außer Lebensmittel auch gerne kleine Geschenke für Kinder an den Zaun gehängt werden. Lebensmittel, Tiernahrung oder auch Spiele: Inzwischen ist der Zaun in der Karl-Mantel-Straße in der Tat zu einer Art Zaun der Nächstenliebe geworden.

Der Tafelkreis Krumbach ist ein eigenständiger Verein. Der offene Tafelkreis wurde in den frühen Jahren des 21. Jahrhunderts gegründet und wird von engagierten Bürgern getragen. Derzeit verantwortlich ist Helmut Zinsler, der mit rund 80 Helfern dafür sorgt, dass Personen mit geringem Einkommen zu anständigen Lebensmitteln kommen.

Dafür klappern normalerweise jede Woche freiwillige Helfer die rund 20 Lebensmittelgeschäfte – Handwerksbetriebe und Supermärkte – in Thannhausen und Krumbach ab. „Mit Beginn der Corona-Krise gingen die gespendeten Lebensmittel rapide zurück. Die Kunden kauften die Läden leer, für die Spenden blieb nicht mehr viel übrig“, schildert Helmut Zinsler die Situation Mitte März. „Wir haben aber im Pfarrheim, wo wir unsere Tafel einrichten konnten, auch ein Lager mit Grundnahrungsmitteln, aus dem wir die Angebote auffüllen können, wenn es mal knapp wird.“ Da aber auch die Abholer teilweise ausblieben, aus Angst vor Ansteckung, war ausreichend Ware in den Regalen.

Geholfen wird rund 80 Berechtigten

„Wir mussten die wöchentliche Tafel einstellen, denn mit den Kontaktverboten und Ausgangsbeschränkungen konnten wir rein logistisch unser Angebot nicht aufrecht erhalten.“ Der offene Tafelkreis, der rund 80 Berechtigte, teils Einzelpersonen, teils Familien versorgt, wollte seine Klienten aber nicht im Stich lassen.

„Wir haben lange überlegt, wie wir helfen können, und uns dann zu einer tiefgreifenden Maßnahme entschieden. Wenn die Klienten schon nicht mehr zu uns kommen können, sollen sie wenigstens die Möglichkeit bekommen, in normalen Geschäften einzukaufen.“ Der offene Tafelkreis suchte den Kontakt zu Geschäften in Krumbach und Thannhausen. Es ist ihm gelungen, Vereinbarungen zu treffen. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass unsere Klienten Gutscheine erhalten, mit denen sie in den Läden einkaufen können.“ Diese Gutscheine wurden innerhalb kürzester Zeit ausgefertigt und an die Berechtigten verschickt.

Für rund drei Wochen

„Vorerst hat jeder Gutscheine bekommen, die für rund drei Wochen reichen müssten. Wir müssen unsere Nebenkosten ja so gering wie möglich halten, deshalb haben wir sie auf einmal verschickt. Das waren dann auch fast 80 Euro Porto.“ Dass der offene Tafelkreis über so große Reserven verfügt, verdankt er großzügigen Spendern, auf die er bauen kann. Zwar sollte das Geld für ein neues Fahrzeug angespart werden, „das alte kann heute oder morgen den Geist aufgeben“, aber außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliches Handeln. Und die Versorgung ihrer Klienten liegt den Verantwortlichen des offenen Tafelkreises mehr am Herzen als ein Auto.

Und wer weiß, wie es nach der Corona-Krise weitergeht. Zinsler: „Derzeit können wir alle Nachfragen bedienen. Während der Flüchtlingskrise hatten wir einmal einen kurzfristigen Engpass. Wie es am Ende des Jahres aussehen wird, wer weiß? Ich hoffe, auch dann können wir alle Anfragen positiv bescheiden und alle gespendeten Lebensmittel mit einem Fahrzeug abholen und an Bedürftige verteilen.“

