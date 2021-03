16:30 Uhr

Corona-Schnelltests für FOS/BOS in Krumbach: Schüler sollen regelmäßig getestet werden

Der Landkreis Günzburg stellt der FOS/BOS in Krumbach Corona-Schnelltests zur Verfügung. Jede Woche wird nun die Hälfte der rund 180 Schüler von Fachpersonal getestet werden.

Soll ich oder soll ich nicht? Hab ich es oder hab ich es nicht? Diese Fragen haben sich Anfang dieser Woche rund 80 Schüler der FOS/BOS in Krumbach gestellt – und mit bangen Augen das Auspacken der Corona-Testkits verfolgt. Maximilian Sedlmeier von der Praxis Hausärzte im Zentrum in Krumbach und sein medizinisches Fachpersonal rückten in futuristisch anmutender Bekleidung an. Doch das Unbehagen wich schon bald nach dem ersten „Streich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Schülerschaft hatte beschlossen, sich testen zu lassen – mit Schnelltests, die vom Landkreis zur Verfügung gestellt wurden. So soll sichergestellt werden, dass alle Abschlussschüler, die bereits wieder seit einigen Wochen im Präsenzunterricht sind, keine Corona-Infektion in sich tragen und diese unbemerkt weitergeben, innerhalb der Klasse oder auch in der Familie zu Hause. „Sind es doch gerade die asymptomatischen Fälle, die so tückisch die Verbreitung des Corona-Virus beschleunigen, da der Infizierte keine Symptome feststellt“, heißt es in der Pressemitteilung. Jede Woche werden nun die Hälfte der Abiturienten, von insgesamt 180 Schülern, auf freiwilliger Basis getestet – und das bis zu den Osterferien.

Corona-Schnelltest: Ergebnis liegt bereits nach 15 Minuten vor

Das Besondere an dem Covid-19-Schnelltest, der an der FOS/BOS verwendet wird, sei, dass bereits nach zehn bis 15 Minuten ein Ergebnis vorliege. Das Handling sei simpel, schnell und für die Abstrichentnahme bedarf es keiner Laborinfrastruktur. Jedoch müsse diese, schon allein aus hygienischen Gründen, von medizinisch geschultem Personal entnommen werden. Die Entnahme erfolge über einen Nasen-Rachen-Abstrich, das heißt, man muss mit dem Stäbchen bis an die hintere Rachenwand, denn da, heißt es in der Mitteilung, sitzen die Coronaviren.

Auch weitere Informationen gab es für die Schüler: Der Test zeige demnach eine hohe Sensitivität und Spezifität. Die Sensitivität stehe für die Erkennungsrate, also den Prozentsatz der Betroffenen, bei denen die Infektion tatsächlich erkannt wird. Dieser Test habe eine Sensitivität von 94 Prozent, das bedeutet, er identifiziert 94 von 100 Infektionen. Die Spezifität sage aus, wie viele Gesunde, die definitiv nicht mit dem Virus infiziert sind oder waren, von dem Test auch tatsächlich als gesund erkannt werden. Dieser Test habe außerdem eine Spezifität von 99 Prozent, das heißt, er liefere bei ein von 100 nicht infizierten Menschen fälschlicherweise ein positives Ergebnis.

FOS/BOS Krumbach: Schnelltests sollen Quarantäne für ganze Klassen verhindern

„Jeder weiß, was eine Infektion in der Klasse oder sogar eine Infektion einer Lehrkraft bedeutet: Quarantänemaßnahmen für die ganze Klasse über mehrere Tage – bis zu 2 Wochen“, heißt es in der Mitteilung. Bei Lehrkräften werden alle unterrichteten Klassen nach Hause geschickt. Aber auch der persönliche Nutzen der Tests stehe im Vordergrund: „Ich weiß, ich bin gesund und stecke niemanden an.“ Mittlerweile haben sich an der Schule viele Freiwillige gemeldet, die ihr Wissen und ihre organisatorische Mithilfe bei der Durchführung der Tests einsetzen möchten. Und vielleicht, so die Mitteilung, werden an dieser Schule bald Selbsttests eingesetzt – für die Schüler sei das dann ein bekannter Vorgang. (zg)

