Corona: Schnelltests sollen auch in Krumbach zu mehr Freiheiten verhelfen

Plus Jeder Bürger hat ab sofort ein Recht auf kostenlose Schnelltests. Klappt das auch im Landkreis Günzburg? Ein Arzt, ein Apotheker und der Schulamtsdirektor aus Krumbach berichten über die Lage.

Von Annegret Döring

Antigenschnelltests werden jetzt als neue Wunderwaffe als Hilfe zur Eindämmung der Corona-Pandemie gesehen und sollen jetzt bald in viel größerem Maße als bisher Anwendung finden. Laut Bundesregierung soll bald jeder Bürger einen kostenlosen solchen Test in der Woche machen lassen können. Eine entsprechende Logistik dafür muss allerdings noch aufgebaut werden.

Krumbacher Arztpraxis schon geübt in Sachen Corona-Schnelltests

Positiv steht diesen Tests Dr. Maximilian Drexel, stellvertretender koordinierender Arzt für den Katastrophenschutz im Landkreis Günzburg, gegenüber. „Ich bin generell der Meinung, dass Schnelltests die Zukunft sind, die mithelfen werden, die Ausbreitung des Coronavirus zu behindern oder einzudämmen“, sagte er am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. In seiner Praxis werden beim Personal schon seit längerer Zeit dreimal in der Woche solche Schnelltests von den Ärzten abgenommen: Bei einer Personalstärke von 25 komme da eine große Anzahl Tests zusammen. Drexel schätzt das Testaufkommen inklusive der Patienten, bei denen ein Schnelltest auf das Coronavirus gemacht wird, auf derzeit zwischen 80 bis 100 Tests pro Woche in seiner Praxis.

Man habe nach 10 bis 15 Minuten ein Ergebnis vorliegen und müsse nicht wie beim PCR-Test einen Tag lang warten. Dabei seien die Antigenschnelltests sehr sensitiv und hätten nach seiner Erfahrung eine gute Aussagekraft. Die Aussage von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im Fernsehen, dass sechs von zehn positiven Personen durch den Antigenschnelltest nicht identifiziert werden, hält Drexel für etwas hoch gegriffen. Kurz bevor Symptome einer Covid-19-Erkrankung auftreten würden, könne es sein, dass man mit einem Antigenschnelltest kein positives Ergebnis erhalte, obwohl die Person schon erkrankt sei.

Schnelltests als wichtiger Baustein in der Pandemie-Bekämpfung

Drexel sieht die Tests als einen notwendigen Baustein, um das Ausbreiten der Covid-19-Infektion zu verhindern und schließlich auch endlich wieder mehr Freiheit zu erlangen.

Für die Abnahme der Tests habe er auch schon Schulungen für Personal in Altenheimen und Sozialstationen durchgeführt. Je nach Personenanzahl an Teilnehmern dauere so eine Schulung etwa eine Dreiviertelstunde.

Die Teilnehmer müssten die Abnahme der Tests auch praktisch an sich gegenseitig üben, aber das Testen sei gut erlernbar. „Man braucht ein Gefühl dafür, aber das ist recht simpel und das kann im Prinzip jeder lernen“, so Drexel. Keine Erfahrungen hat Drexel dagegen mit den Laienschnelltests, die jetzt in Umlauf kommen. Die Anleitungen seien sicherlich recht einfach. Wie aussagekräftig allerdings die Ergebnisse seien bei den Tests, die teils per Gurgellösung, teils als Abstrich schon am Naseneingang oder gar als Speicheltests angeboten würden, müsse man abwarten.

Finanzierung der kostenlosen Corona-Schnelltests noch unklar

Dass die Hausarztpraxen ein Teil der Logistik für die Durchführung der von der Bundesregierung versprochenen kostenlosen Antigenschnelltests sein sollen, darauf sei man vorbereitet. Diese Tests seien in der Infektsprechstunde und für symptomlose Testpersonen auch in der normalen Sprechstunde durchführbar. Allerdings sei die Finanzierung noch unklar. Bisher müssten Patienten, die einen Schnelltest machen ließen, diesen noch selbst bezahlen. Man wisse aus der Presse, dass die kostenlosen Testungen kommen sollen, doch habe er selber Ende letzter Woche bei der Kassenärztlichen Vereinigung angerufen, doch hätte er dort keine klare Aussage darüber bekommen können, wie diese Testungen abgerechnet werden sollten. Diese Frage sei dennoch wichtig, denn schließlich müssten ja auch entsprechende Mengen an Tests bestellt und bezahlt werden.

Auch Apotheker Mathias Müller von der Bahnhofapotheke in Krumbach macht sich bereits Gedanken, wie man Tests in Apotheken durchführen könne. Klar sei, dass diese Woche noch keine solchen Tests bei ihm vor Ort abgenommen würden. Man habe bereits Testmaterial vorrätig und auch zur Testabnahme geschultes Personal, er wolle sich aber zunächst mit der Ärzteschaft vor Ort eng abstimmen in dieser Frage. Dies hätte sich schon während der gesamten Corona Krise sehr gut bewährt.

Apotheken sollen bei den Schnelltests helfen

Alle Apotheker seien am Freitag vom Landkreis Günzburg in einem Schreiben gebeten worden, sich an diesen Schnelltestungen zu beteiligen im Landkreis Günzburg. Nun müsse man funktionierende Strukturen dafür schaffen. „Natürlich wollen wir in der Bahnhof Apotheke dieser Verantwortung auch nachkommen, benötigen jedoch noch einige Tage, um das ganze professionell zu organisieren und um es in die Praxis umsetzen zu können.“ Klar sei auch, dass in den Apotheken nur symptomfreie Menschen getestet werden könnten. Wer Erkältungssymptome habe, müsse sich beim Arzt testen lassen. Auch Müller sieht die Antigenschnelltests neben der Impfkampagne gegen Covid-19 als einen wichtigen Baustein, die Pandemie in gewünschte Bahnen zu lenken, um wieder mehr Freiheiten gewinnen zu können. „Die Nachfrage nach Selbst - und Schnelltests war wirklich immens die letzten Tage bei uns in der Bahnhof-Apotheke. Man merkt, die Krumbacher Bevölkerung will unbedingt etwas tun, um endlich wieder etwas mehr Lebensnormalität zu bekommen. Ich kann das absolut nachvollziehen“, so Müller.

Bei Corona-Fragen fragt man oft den Apotheker

Viele Leute hätten unglaublich viele Fragen rund um Corona und die Apotheken leisteten als niedrigschwellige Anlaufstellen viel Aufklärungsarbeit. Laientests hätte seine Apotheke auch vorrätig, nach dessen Durchführung hätten die Menschen aber eben keinerlei Zertifikat.

Die Apotheken dürften ein Zertifikat über ein negatives Testergebnis bei von ihnen durchgeführten Schnelltests jedoch ausstellen, was dann bei Stellen, die so ein negatives Testergebnis forderten, anerkannt werde. Den Laienschnelltest könne man in den Fällen machen, „wenn man mal schnell Oma und Opa besuchen will“, so Müller. Etwa sechs bis acht Stunden könne das Ergebnis als gültig gesehen werden, wenn es negativ ist. Ein anderer Ort, wo Antigenschnelltests zum Einsatz kommen könnten, sind die Schulen. Derzeit laufe eine Erhebung, wie viele Lehrkräfte und anderes Personal an Schulen und wie viele über 15 Jahre alte Schüler bereit wären, regelmäßig Selbsttests bei sich durchzuführen, sagte Schulamtsdirektor Thomas Schulze auf Nachfrage unserer Zeitung.

Schnelltests als Selbsttests bald auch an Schulen

Bereits knapp die Hälfte der 71 Schulen habe sich schon zurückgemeldet und man rechne mit einer Auslieferung der Tests an die ersten Schulen in der nächsten oder übernächsten Woche. Als Schulamt sei man aber in die Lagerung und Verteilung der Selbsttests nicht eingebunden, so Schulze. Die Verteilung werde wohl über das Technische Hilfswerk laufen.

Die Anregung, den Testbedarf an Schulen zu erheben, sei vom Gesundheitsministerium gekommen so Schulze. Bayern habe ja bereits vor der Zulassung der Schnelltests diese geordert gehabt und sie könnten für Schulen wohl priorisiert ausgeliefert werden. Schulze betont, dass ja Schulen selber nicht groß zum Pandemiegeschehen beigetragen hätten, wohl aber der private Bereich. Wenn sich Lehrkräfte und Schüler nun vor dem Schulbesuch selber testeten und bei einem positiven Ergebnis daheim blieben, dann mache das Sinn und sei neben dem Thema Impfen positiv zu bewerten.

