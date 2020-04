Corona: Warum das für die Kommunen so schwierig wird

Warum die Corona-Krise die heimischen Kommunen finanziell heftig treffen wird und der Neuanfang nach der Kommunalwahl so schwierig wird.

Bilderbuchwetter. Zumindest phasenweise. Das ist die Vorherhersage für das Osterfest. Fast im Zeitraffer nehmen die Blätter der Bäume und Sträucher derzeit ihre Gestalt an. Das zarte, helle Grün des Frühlings, das ist der Zauber des Neuanfangs. Doch beim Blick auf diesen regelrechten Zauber der Natur stellt sich bei vielen auch ein seltsames Gefühl ein. Die Schönheit der sich jetzt mit ganzer Kraft entfaltenden Natur ist ein geradezu scharfer Kontrast zu all den Dingen, die derzeit unseren Alltag bestimmen. Corona, Ausgangsbeschränkung, der völlige Stillstand des öffentlichen Lebens, die Wirtschaft am Nullpunkt.

Was wird kommen? Über einen Ausweg aus diesem Stillstand wird derzeit ja reichhaltig debattiert und es mag sein, dass es in einer absehbaren Zeit die eine oder andere Lockerung geben wird. Aber dann? Welche Folgen wird diese Krise etwa für die heimische Wirtschaft haben? Und was derzeit viele noch gar nicht im Blick haben: Welche Konsequenzen hat all dies für die heimischen Städte und Gemeinden? Befindet sich die regionale Wirtschaft am Nullpunkt, dann bedeutet dies auch für die Kassen der Städte und Gemeinden sozusagen Alarmstufe Rot. Allein die Nachfragen bei den größten Städten im Landkreis Günzburg ( Günzburg und Krumbach) deuten an, wie heikel das Jahr 2020 in finanzieller Hinsicht für die Kommunen werden könnte. Da sind vielerorts Millionen für Kitas, für Schulen oder den Straßenbau eingeplant. Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Pläne (etliche Kommunen haben ihren Haushalt vor der Corona-Krise verabschiedet) nichts anderes als Makulatur sind.

Im Mai beginnt die neue Amtsperiode

Nach der Kommunalwahl im März beginnt Anfang Mai für die Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte (viele davon neu gewählt) eine neue Amtsperiode. Die Bedingungen für diesen Neuanfang könnten schwieriger kaum sein. Die finanzielle Basis? Das ist wie ein Blick in einen Nebel. Wie der Neustart im Schatten von Corona genau aussehen wird, ist derzeit schlichtweg unklar. Es dürfte keine gewagte Prognose sein, dass die aktuelle Entwicklung gerade Städte wie Krumbach, in denen das Thema Schulden seit geraumer Zeit ein kommunalpolitischer Dauerbrenner ist, hart treffen könnte. Was wird jetzt aus Millionenprojekten wie dem Sportzentrum? Das wird wohl eine „harte Nuss“ für den neuen Stadtrat.

Hoffnung auf einen staatlichen Rettungsschirm

In einem sind sich die Kommunen wie Günzburg und Krumbach einig: Eine Art Rettungsschirm des Staates (Bund und Land) für die Kommunen ist dringend notwendig. Doch einen staatlichen Rettungsschirm, das fordern jetzt auch Firmen, Geschäfte, Gastwirte ...

In diesem Jahr werden wir noch über viele Stadt- und Gemeinderatssitzungen berichten. Auch wenn die Corona-Krise gesundheitlich irgendwann ausgestanden sein sollte. Corona bleibt in der Kommunalpolitik ein langer, dunkler Schatten.

