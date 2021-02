vor 52 Min.

Corona: Weiterer Todesfall

RKI meldet 91. Toten in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis Günzburg liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Dienstag bei 51,2. Tags zuvor lag der Wert noch bei 55,1. Das RKI meldet im Vergleich zum Montag einen neuen Corona-Fall im Kreisgebiet, die Gesamtzahl der Infizierten liegt demnach nun bei 4250, 65 davon wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Zudem meldet das RKI am Dienstag einen weiteren Todesfall im Landkreis Günzburg. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 steigt im Kreisgebiet laut RKI folglich auf insgesamt 91.

Die Inzidenzwerte vom Dienstag aus den Nachbarlandkreisen, die mittlerweile alle unter der 100er-Marke liegen: Augsburg (44,2), Neu-Ulm (55,4), Dillingen (99,4), Unterallgäu (57,1).

In den Kreiskliniken ist die Situation am Dienstag wie folgt: Am Standort Günzburg lag ein Covid-Patient auf der Intensivstation und wurde beatmet. Auf der Isolierstation waren es zwei Patienten. In der Krumbacher Kreisklinik war weiterhin kein Corona-Patient in der Intensivstation, drei Personen befanden sich in der Isolierstation.

Für die einzelnen Gemeinden meldet das Landratsamt Günzburg am Dienstag für den Zeitraum vom 31. Januar bis 9. Februar folgende Corona-Zahlen:

Anmerkung der Redaktion: Einige Leserinnen und Leser berichteten unserer Redaktion von Unstimmigkeiten in den vom Landratsamt veröffentlichten Corona-Zahlen für die Kommunen. Wir haben diesbezüglich bereits beim Landratsamt angefragt. (zg)

