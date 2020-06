22.06.2020

Corona: Wie ein Krumbacher Händler ganz legal die Maskenpflicht umgeht

Plus Trotz der jüngsten Lockerungen ächzen Händler in Krumbach unter den Corona-Auflagen. Wer dagegen verstößt, dem drohen hohe Strafen. Doch es gibt Ausnahmen.

Von Gertrud Adlassnig

Nun kommt im Einzelhandel die Lockerung: Wer hinter einer Scheibe arbeitet, ist nun von der Maskenpflicht befreit. Das bedeutet für viele Menschen im Handel eine erste Erleichterung. Doch für die, die sich bisher strikt an die Vorgaben gehalten haben, ist es noch nicht das große Aufatmen. Denn die Maske muss noch immer eingesetzt werden, wenn man den geschützten Platz verlässt. Mancher Krumbacher Händler hat aber einen Weg gefunden, das zu umgehen.

Wolfgang Johannes gehört dazu. Der Inhaber des Reformhauses Glück steht den Maßnahmen der Regierung distanziert gegenüber. „Den ganzen Tag eine Maske zu tragen, ist für meine Mitarbeiter unzumutbar.“ Offensichtlich hat er einen anderen Weg gesucht und gefunden. Ohne Beanstandungen durch Polizei und Ordnungsamt tragen seine Mitarbeiter keine Masken.

Reformhaus Glück in Krumbach: Chef lehnt Masken ab

„Ich habe massive Atembeschwerden bekommen, wir haben ja ein sehr beratungsintensives Geschäft und müssen sehr viel sprechen. Auch zwei meiner Mitarbeiter haben die Maske nicht vertragen.“ Dank ärztlicher Atteste können sie sich im Reformhaus maskenfrei bewegen. „Das hat unserem Geschäft überhaupt nicht geschadet“, erklärt Wolfgang Johannes. „Wir haben sogar noch Kunden dazu gewonnen in der Krisenzeit. Natürlich setzen wir eine Maske auf, wenn der Kunde das wünscht, aber das kommt doch sehr selten vor. Die meisten reagieren gelassen, sehr wenige wurden wütend und einige waren zunächst verschüchtert, besonders in der Hochphase der Ansteckungsraten.“

Das Hygienekonzept des Reformhauses, so versichert Johannes, sei mit dem Landratsamt abgesprochen. Ja, er habe eigens um den Besuch eines Kontrolleurs gebeten, der das Konzept dann abgesegnet habe. Und er habe auch mit der Polizei gesprochen, erklärt Johannes. Doch auf Nachfrage erklärt die Leiterin der Polizeiinspektion Krumbach, Susanne Höppler, ihrer Dienststelle sei nichts bekannt.

Polizei Krumbach wird nur bei gemeldeten Verstößen aktiv

Die Polizei, der es unterliegt, die Einhaltung der Maßnahmen zu kontrollieren, werde, so Höppler, nur aktiv, wenn Verstöße gemeldet würden. „Wir müssen diese Aufgaben ja zusätzlich zu unseren normalen Arbeiten übernehmen.“ Werden bei einer Kontrolle Verstöße festgestellt, leiten die Beamten den Fall weiter an das Ordnungsamt, einem Geschäftsbereich des Landratsamtes, das in diesem Fall die Verfolgungsbehörde ist.

„Derzeit sind zehn Beanstandungen aus dem Lebensmittelbereich anhängig“, erklärt Christoph Langer, Geschäftsbereichsleiter des Ordnungsamtes. Die Fälle sind noch nicht abgeschlossen, die Beschuldigten haben zunächst die Möglichkeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Über massive Verstöße gegen die Maskenpflicht ist Langer nichts bekannt. „Üblicherweise sind es die Kontaktverbote, gegen die öfters verstoßen wird. Besonders in der strengen Phase, als auch Familienzusammenkünfte untersagt waren, gab es einige Anzeigen. Aber die Mehrheit hält sich an die Auflagen.“

Christian Mayer von SB Mayer in Krumbach hält die Masken für sinnvoll

Das betont auch Christian Mayer, Inhaber von SB Mayer und Vorsitzender der Krumbacher Werbegemeinschaft. „Für uns herrscht die gleiche Pflicht wie für die Kunden.“ Deshalb habe es auch im Verband keinerlei Diskussion über Sinn oder Unsinn gegeben. Am Anfang, erinnert sich Mayer, sei die Maske schon unangenehm gewesen, doch das Team habe sich daran gewöhnt.

Schließlich sei eine Maske das kleinere Übel, wenn man die Ausbreitung des Virus dagegenhält. „Wir verlassen uns da auf die Aussagen und Vorgaben der Fachleute und sind alle gesund geblieben. Das Wichtigste ist doch, dass mit tauglichen Maßnahmen eine solche Pandemie in den Griff gebracht wird. Aber letztlich muss jeder selbst entscheiden, ob er sich an die Vorgaben und Gesetze hält,“ erklärt Christian Mayer mit einem Seitenblick auf einige Branchenkollegen, die einen anderen Weg gewählt haben.

Bäcker Weindl: "Strafe von 5000 Euro kann man nicht riskieren"

Auch die Bäckerei Weindl hält sich strikt an die Maskenpflicht. „Auch wenn es einem nicht so ganz eingeht, dass man hinter der Schutzwand auch noch eine Maske tragen muss, halten wir uns an die Vorschriften. Eine Strafe von 5000 Euro kann man nicht riskieren.“

Karl Weindl weiß, dass nicht nur ein Geschäft in Krumbach durch ein Hintertürchen der Maskenpflicht ausgewichen ist. „Ich freue mich für jeden, der keine Maske tragen muss“, meint er, will aber mit seinem Betrieb bei der gegebenen Regelung bleiben, ob er sie nun für sinnvoll hält oder nicht.

Hans Drexel ärgert sich über die Politiker

So sieht es auch Hans Drexel. Der Metzger, Gastwirt und Hotelier leidet doppelt unter der Pandemie und ärgert sich über die Politiker. „Die schließen unsere Läden zu, aber selbst bringen sie keine Opfer. Hat da einer mal auf die Hälfte seiner Einkünfte verzichtet? Wir mussten wochenlang komplett zumachen und dürfen jetzt nur unter so aufwendigen Auflagen aufschließen, dass es sich für viele gar nicht rentiert“, schimpft Hans Drexel.

Doch Ärger hin oder her, an die Maskenpflicht und die Hygieneauflagen halten sich alle Mitarbeiter in seinen Betrieben. „Wir müssen es tun, auch wenn wir es nicht wollen.“ Schließlich, so Drexel, müsse man sich in einer Gesellschaft an die Regeln halten, auch wenn man sie persönlich nicht für optimal hält. „Ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn so ein bornierter Autofahrer flott durch die 20er Zone in der Karl-Mantel-Straße brettert und die Regeln missachtet.“ So funktioniert Gesellschaft.

