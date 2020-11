02.11.2020

Corona-Zahlen: Wie der Günzburger Landrat die dramatische Lage einschätzt

Verwirrung um Kreis-Zahlen nach Abstimmungsproblemen am Wochenende zwischen Landratsamt und Labor. Landrat Reichhart geht davon aus, dass Zahlen jetzt korrekt sind. Sieben-Tagen-Inzidenzwert bei 136,19.

Corona-Update vom Dienstag, 3. November

Wie haben sich die Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg aktuell entwickelt? Wo liegen die Zahlen konkret? Bekanntlich sorgte dies zuletzt für Diskussionen. Es habe, wie Landrat Hans Reichhart auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert, am Wochenende zwischen Labor und zuständigen Stellen im Landratsamt bei der Übermittlung der Daten Abstimmungsschwierigkeiten gegeben. Reichhart geht davon aus, dass die aktuell auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit veröffentlichten Zahlen jetzt korrekt sind. Sie sehen (Stand Dienstag, 8 Uhr) für den Kreis Günzburg folgendermaßen aus: Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner: 136,19. Anzahl der Fälle: 847. Fälle der letzten sieben Tage: 173. Reichhart rechnet damit, dass die Zahlen im Kreis Günzburg in den kommenden Tagen zunächst leider weiter steigen werden. Doch er sei gleichermaßen davon überzeugt, dass die jetzt von Bund und Land auf den Weg gebrachten Maßnahmen Wirkung zeigen werden.

Landrat Reichhart wies im Gespräch mit unserer Redaktion auch auf die bedauerliche Entwicklung in einem Günzburger Seniorenheim hin. Auch dies habe die Zahlen im Kreis Günzburg weiter steigen lassen.

Lesen Sie dazu auch:

Deutlich mehr Corona-Infizierte in Günzburger Altenheim

Corona-Update vom Montag, 2. November:

Aufgrund eines technischen Übermittlungsproblems ist es offenbar weiterhin nicht möglich, die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Günzburg beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) abzurufen. Offenbar wurden in der Berechnung des LGL die jüngsten Werte, die das Landratsamt Günzburg übermittelt hatte, nicht einberechnet. Der angegebene Wert der 7-Tages-Inzidenz von 89,7 sei daher nicht korrekt. Auf Anfrage erklärt eine Sprecherin, dass das technische Übermittlungsproblem schon woanders aufgetreten sei. Die Ursache werde geprüft.

Corona-Update vom Sonntag, 1. November:

Ganz Bayern ist rot, oftmals tiefrot. So sind die Umrisse des Freistaats mit den Landkreisen und kreisfreien Städten auf einer Karte des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wegen der Corona-Pandemie eingefärbt – mit einer Ausnahme: Der oberpfälzische Landkreis Amberg-Sulzbach hat nach wie vor einen Sieben-Tags-Inzidenzwert, der unter 50 (36,88) liegt. Im Regierungsbezirk Schwaben sind nach Angaben des LGL nur die Stadt Kempten und der Landkreis Günzburg aktuell unter 100 (Stand: Sonntag, 1. November, 8 Uhr). Diese Quote gibt an, wie viele Neuansteckungen es mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat.

Die Zahl für den Kreis Günzburg aber stimmt nicht, wie das Günzburger Landratsamt am Sonntagnachmittag meldet. Der Inzidenzwert liege deutlich über 100. Offenbar wurden 152 neue Coronafälle vom Wochenende nicht eingerechnet. „Wir haben gemeldet“, sagt Landratsamtssprecherin Jenny Schack. Wie diese „Meldeverzögerung“ zustande komme, könne derzeit nicht nachvollzogen werden. Das Hin und Her bei den Zahlen sollte in den Folgetagen für einige Verwirrung sorgen. Es habe, wie Landrat Hans Reichhart auf Nachfrage unserer Redaktion dann am Dienstag erläuterte, am Wochenende zwischen Labor und zuständigen Stellen im Landratsamt bei der Übermittlung der Daten Abstimmungsschwierigkeiten gegeben.

Corona: Die aktuellen Fallzahlen für den Landkreis Günzburg

Corona-Update vom Freitag, 30. Oktober:

Am Freitag meldet das Landesamt für Gesundheit einen weiteren Toten in Zusammenhang mit Corona im Landkreis Günzburg. Demnach sind aktuell sechs Menschen im Kreisgebiet an oder mit Covid-19 gestorben. Der Corona-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner im Landkreis steigt nach Angaben des LGL weiter an, nun liegt der Wert bei 134,62. Am Vortrag lag der Inzidenzwert im Landkreis noch bei 124,38. Insgesamt gibt es dem LGL zufolge aktuell (Stand Freitag, 8 Uhr) 767 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Günzburg. Tags zuvor waren es noch 726 bestätigte Corona-Fälle.

Jenny Schack, Pressesprecherin des Landkreises, bestätigte auf Nachfrage, dass der Todesfall im Zusammenhang mit dem stark von Corona betroffenen Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist Spitalstiftung aufgetreten sei. Nach Auskunft der Kreisklinik Günzburg-Krumbach sei die Person mit Corona verstorben.

Corona-Update vom Donnerstag, 29. Oktober:

Am Donnerstag meldet das Landesamt für Gesundheit einen weiteren Corona-Toten im Landkreis Günzburg. Demnach sind aktuell fünf Menschen im Kreisgebiet im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Corona-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner im Landkreis liegt nach Angaben des LGL weiter über der kritischen Marke von 100, nämlich bei 124,38. Dieser Wert ist er nahezu unverändert zum Vortrag (125). Insgesamt gibt es dem LGL zufolge aktuell (Stand Donnerstag, 8 Uhr) 726 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Günzburg.

Günzburgs Pressesprecherin Julia Ehrlich erklärt, dass der Todesfall bereits am Wochenende im (stark von Corona) betroffenen Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist Spitalstiftung aufgetreten sei. Die Person sei mit, aber nicht an Corona, sondern einer anderen, sehr schweren Erkrankung verstorben, erklärt sie.

Bayernweite Regeln lösen die des Landratsamtes Günzburg ab

Angesichts steigender Corona-Zahlen und einer Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über 100 hatte das Landratsamt Günzburg am Mittwoch neue Regeln bekannt gegeben. Am Abend informierte dann die Bundeskanzlerin über weitergehende Maßnahmen, die ab Montag bundesweit gelten sollen, wobei die einzelnen Bundesländer diese konkret benennen. Landratsamts-Sprecherin Jenny Schack erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass die von der Kreisverwaltung verfügten Regeln bis Ende der Woche gelten, ab Montag haben dann die vom Freistaat getroffenen Maßnahmen generelle Gültigkeit. Wie die Staatsregierung am Donnerstag erklärte, können die örtlichen Behörden aber angesichts des lokalen Infektionsgeschehens weitergehende Maßnahmen verfügen.

Lesen Sie dazu auch: Bayern beschließt Kontaktbeschränkungen auch für Privaträume

Corona-Update vom Mittwoch, 28. Oktober:

Der Landkreis Günzburg hat den Corona-Inzidenzwert von 100 auf 100.000 Einwohner überschritten und schaltet somit auf der bayerischen Corona-Ampel auf die Farbe „dunkelrot“. Der Inzidenzwert, der am Mittwoch vom LGL für den Landkreis Günzburg veröffentlicht wurde, liegt bei 125 auf 100.000 Einwohner. Zugleich erlässt der Landkreis Günzburg heute eine Allgemeinverfügung, die das Tragen von Masken in Grundschulen und in Warteschlangen regelt. Diese Verfügung tritt ab Donnerstag, 29. Oktober, inkraft.

Welche Maßnahmen laut der Allgemeinverfügung gelten, lesen Sie hier:

Corona-Ampel: Der Landkreis Günzburg ist jetzt dunkelrot

Corona-Ampel im Landkreis Günzburg: Diese Regeln gelten bei "dunkelrot"

Die neue Stufe "dunkelrot" gilt in Bayern dann, wenn die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region überschritten wird. Der Landkreis Günzburg steht nun kurz davor. Sollte die Schwelle überschritten werden, dann verschärfen sich die Regeln folgendermaßen:

Bei Veranstaltungen sind maximal 50 Teilnehmer erlaubt. Das gilt für nahezu alle Veranstaltungen – etwa in Theater, Kino oder Vereinen. Von der Regel ausgenommen: zum Beispiel Gottesdienste, Demonstrationen, Hochschulen.

oder Vereinen. Von der Regel ausgenommen: zum Beispiel Gottesdienste, Demonstrationen, Hochschulen. Die Sperrstunde für die Gastronomie gilt bereits ab 21 Uhr.

gilt bereits ab 21 Uhr. Die Vorgaben für Treffen, private Feiern und das Alkoholverbot bleiben gleich - wie bei der Stufe Rot. (zg)

Diese Regeln gelten im Freitstaat Bayern bezüglich des 7-Tage-Inzidenzwert. Bild: Landesgesundheitsamt

Corona-Update vom Dienstag, 27. Oktober:

Im Landkreis Günzburg gilt weiterhin die Corona-Stufe "Rot". Die Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Landkreis lag am Dienstag bei 87,38. Das teilte das bayerische Landesgesundheitsamt mit. Demnach gab es im Landkreis Günzburg (Stand Dienstag, 8 Uhr) 639 Corona-Fälle, das sind 49 mehr als noch am Montag.

Als einziges Bundesland in Deutschland hat der Freistaat Bayern bei der Corona-Ampel ab einem Inzidenzwert von 100 noch eine weitere Stufe eingeführt: "Dunkelrot". Die könnte der Landkreis Günzburg bald erreicht haben. Welche Folgen hätte das?

Aktuell gelten im Landkreis Günzburg bei der Corona-Stufe "Rot" folgende Regeln:

Maximal fünf Personen oder Mitglieder aus zwei Haushalten dürfen sich privat und im öffentlichen Raum treffen.

Private Feiern sind mit maximal fünf Personen oder Mitgliedern aus zwei Haushalten erlaubt.

Ab 22 Uhr gilt eine Sperrstunde.

Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen.

Lesen Sie dazu auch:





Corona-Update vom Montag, 26. Oktober:

Das Landratsamt meldet inzwischen nur noch wenige Corona-Daten und verweist an das Landesamt für Gesundheit. Dort werden werktags aktuelle Zahlen veröffentlicht. Demnach gab es im Landkreis (Stand Montag, 8 Uhr) 590 Corona-Fälle, das sind genauso vielie wie noch am Wochenende.

Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg: Inzidenz-Wert sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist um 12,59 gesunken und liegt nun bei einem Wert von 58,26. Es bleibt bei vier Todesfällen im Zusammenhang mit Corona. Quarantäne-Zahlen werden nicht gemeldet. Die offizielle Seite mit der Meldung des Landesamt für Gesundheit finden sie hier. (zg)

Themen folgen