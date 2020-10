16:03 Uhr

Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg nähern sich Grenzwert

Das Landratsamt hat die neuen Zahlen der Corona-Infektionen für den Landkreis Günzburg herausgegeben. Sie nähern sich weiter dem zweiten Warnwert.

Von Alexander Sing

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 45,66 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das teilt das Landratsamt in Günzburg mit. Am Sonntag lag die Zahl bei 47,2. Aktuell gibt es laut Landratsamt 525 bestätigte Fälle, ohne Todesfälle. Davon sind 454 Personen wieder genesen. Aktuell sind 67 Personen infiziert. 694 Personen befinden sich in Quarantäne, vier Personen sind verstorben.

Diese Regeln gelten nach der Allgemeinverfügung des Landratsamts Günzburg 1 / 6 Zurück Vorwärts Es besteht Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen, auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich der Fahrstühle von öffentlichen Gebäuden, Kulturstätten und sonstigen öffentlich zugänglichen Gebäuden.

Es besteht Maskenpflicht auch am Platz in weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 und in Hochschulen.

Es besteht Maskenpflicht auch am Platz bei Tagungen und Kongressen sowie in Theatern, Konzerthäusern, sonstigen Bühnen und Kinos und für die Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen.

Private Feiern und Kontakte werden auf zwei Hausstände oder auf zehn Personen beschränkt.

Die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle ist in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr untersagt.

Die Abgabe von alkoholischen Getränken an Tankstellen und durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste ist in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr untersagt.

