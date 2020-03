09.03.2020

Corona: Ziemetshauser Schule geschlossen

Welche Folgen Corona für Schulen sowie den Hotel- und Gaststättenbereich im Kreis hat. Und über welche Probleme eine Familie nach ihrem Urlaub berichtet.

Von Peter Bauer

Corona erreicht nun offensichtlich auch den Kreis Günzburg mit einer bislang nicht gekannten Wucht. Das Staatliche Schulamt hat am Montagabend angekündigt, dass die Hyazinth-Wäckerle-Grundschule in Ziemetshausen „im Rahmen des vorsorglichen Gesundheitsschutzes und zum Ausschließen eines Verdachtsfalles“ bis „voraussichtlich Mittwoch, 11. März, geschlossen wird.

Dies geschieht auf Anordnung des Gesundheitsamtes. Handelt es sich bei dem „Verdachtsfall“ um einen Schüler oder eine Lehrkraft? Schulamtsdirektor Thomas Schulze bat um Verständnis dafür, dass er mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz dazu keine nähere Auskunft geben möchte. Er hoffe, dass am Dienstag das Testergebnis vorliege. Sei dieses negativ, bleibe die Schule lediglich bis Mittwoch geschlossen. Sei das Ergebnis positiv, müsse die Schule voraussichtlich für 14 Tage geschlossen werden.

Zahlreiche besorgte Eltern wenden sich derzeit an das Staatliche Schulamt des Landkreises, Schulleiter fragen nach, wie sie sich in einer Lage verhalten sollen, die sich mehr oder weniger minütlich ändern kann. Mittlerweile verschieben Schulen wie das Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium und die Realschule Krumbach Veranstaltungen, in beiden Fällen die Tage der offenen Tür. Übrigens erhalten auch Veranstalter von Konzerten mit internationaler Besetzung wie Engelbert Schmid in Mindelzell Absagen, ein mit Hornisten aus Tokio geplantes Konzert fällt aus.

Warum Unterschiede zwischen Schülern und Lehrern?

Großes Thema derzeit ist vor allem die „Allgemeinverfügung“ des bayerischen Gesundheitsministeriums zum Besuch von Schulen, Kitas und Heilpädagogischen Tagesstätten. Demnach dürfen Kinder, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, für einen Zeitraum von 14 Tagen seit ihrer Rückkehr in die Heimat gerechnet, keine Schule oder Kita betreten. Warum gilt das für Kinder und nicht für Lehrer? Schulze erklärt, dass man davon ausgehe, dass Lehrer sich an die derzeit notwendigen Regeln der Vorsicht wie Abstand halten, Händeschütteln/Körperkontakt vermeiden oder in die Armbeuge niesen weit konsequenter halten würden als Kinder. Übrigens: Bei den Nachbarn in Baden-Württemberg sollen Schüler, Kindergartenkinder sowie Lehrer und Erzieher nach der Rückkehr aus Südtirol zunächst daheim bleiben.

Schulze berichtet, dass (Stand Montag) im Landkreis dem Unterricht 141 Kinder fernbleiben würden. Ferner sind es vier Lehrer. Es handele sich demnach noch um eine überschaubare Zahl. Zuletzt habe es im Kreis keinen bestätigten Corona-Fall gegeben.

Kontroverse Debatte in der Bevölkerung

In der Bevölkerung wird über den Umgang mit dem Thema Corona kontrovers debattiert. Die einen halten die Sicherheitsvorkehrungen für richtig, andere sprechen von einer Hysterie. Schulze hält das aktuelle Vorgehen für angemessen. Gegen die Krankheit gebe es noch kein Medikament und keine Möglichkeit der Impfung. So sei es wichtig, die Verbreitung einzudämmen.

Wie ist das mit der Absage von Veranstaltungen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat eine Größenordnung von 1000 Besuchern ins Gespräch gebracht. Deutlich wird, dass heimische Schulen inzwischen zur Vorsicht tendieren. Das Simpert-Kraemer-Gymnasium verschiebt den Tag der offenen Tür vom 14. März auf Samstag, 25. April. „Zwar ist aktuell kein Schüler und kein Lehrer erkrankt, die Schulleitung trägt aber – in Absprache mit den benachbarten Schulen – der Sicherheit der Besucher bei solchen größeren Veranstaltungen Rechnung und terminiert deswegen den Tag der offenen Tür neu“, teilt der stellvertretende Schulleiter Jochen Schwarzmann mit.

Auch die Krumbacher Realschule hat sich entschlossen, den für 13. März geplanten Tag der offenen Tür zu verschieben. Er ist für Freitag, 24. April, geplant. Aktuell seien keine Schüler und Lehrer erkrankt, doch mit Blick auf die Entwicklung habe sich die Schule dazu entschieden. Rückfragen zum Thema Übertritt seien jederzeit unter Telefon 08282/800350 oder per Mail an sekretariat@rs-kru möglich.

In stark touristisch geprägten Orten wie beispielsweise Füssen bekommen Hotels und Gaststätten die Corona-Krise inzwischen hart zu spüren. Im südlichen Landkreis Günzburg halten sich die Absagen und Stornierungen offenbar bislang in Grenzen. „Nicht dramatisch“: So bewertet Karl Diem die Lage im Gasthof/Hotel Diem in Krumbach. Es seien etwas weniger Hotelgäste. Dafür würden die Menschen in der Metzgerei etwas mehr – unter anderem auch Konserven – einkaufen. Herbert Haas (Stadthotel Kachelofen) schildert die Lage ähnlich. Es gebe bislang lediglich einige Stornierungen. Im Vergleich zu anderen Hotels, in denen bereits Kurzarbeit angesetzt sei, befinde man sich hier noch in einer erträglichen Lage.

Konzert mit japanischen Musikern fällt aus

In Mindelzell veranstaltet Engelbert Schmid (vielen bekannt durch seine Hornwerkstatt und seinen Weinbau) seit vielen Jahren in seinem Mindelsaal und in seinem Amphitheater Konzerte mit hochkarätiger internationaler Besetzung. Von der aktuellen Entwicklung wird auch er getroffen. Das für 15. März um 16 Uhr geplante Konzert mit Hornstudenten aus Tokio/ Japan entfällt. Im Gespräch mit unserer Zeitung verweist Schmid darauf, dass in Japan Medien über Anfeindungen in Deutschland gegenüber Menschen, die „irgendwie asiatisch aussehen“, berichten. Die Studenten aus Tokio hätten vor allem auch deswegen abgesagt, weil ihre Eltern Angst um sie gehabt hätten. Anmeldungen für seine Konzerte seien etwas zurückgegangen. Er gehe aber davon aus, dass alle geplanten Konzerte stattfinden.

Zahlreiche Anrufe im Gesundheitsamt

Im Kreisausschuss war Corona am Montag ebenfalls Thema. „Das Gesundheitsamt ist durch Telefonanrufe stark in Beschlag genommen“, erklärte Landrat Hubert Hafner auf eine Frage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Gerd Olbrich. Wegen des Virus gebe es auch bei den Kreiskliniken zahlreiche Anfragen verunsicherter Bürger. Am Montag sei ein Beschwerdeanruf beim Gesundheitsamt eingegangen, weil sich ein Hausarzt geweigert habe, eine Corona-Untersuchung vorzunehmen. Die angebliche oder tatsächliche Begründung: In der Arztpraxis fehle es an Schutzausrüstung. Ein anderer Arzt, so Hafner, habe den Patienten schließlich übernommen. Wenn es nicht möglich sei, „ohne große Hindernisse“ eine Untersuchung zu erhalten, sei das „ein unguter Zustand“, erklärte Olbrich. FDP-Kreisrat Herbert Blaschke vermisste eine „gewisse Federführung“ im Umgang mit dem Virus. „Nicht ganz koordiniert“ erscheinen auch ihr die verschiedenen Maßnahmen, Empfehlungen und Vorschriften, ergänzte CSU-Kreisrätin Stephanie Denzler.

Eine Sondersitzung der Amtsleiter der Stadtverwaltung Günzburg am Montagnachmittag hat folgendes ergeben: Städtische Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen finden vorläufig nicht statt. Allerdings stehe eine solche Veranstaltung derzeit auch nicht an. Im Rathaus sowie den städtischen Einrichtungen, wie dem Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist-Spitalstiftung gelten besondere Hygienemaßnahmen. Menschen, die sich nicht ganz gesund fühlen, mögen sich, so die Stadt, „bitte aus Rücksicht gegenüber den Mitmenschen dazu entscheiden, sensible Bereiche (wie Pflegeheime) oder Bereiche mit vielen Personen zu meiden“.

Wie schwierig der Umgang damit ist, schildert ein Familienvater aus dem östlichen Landkreis. Er sei mit seiner Frau und den beiden Kindern vor gut einer Woche aus dem Skiurlaub in Südtirol wiedergekommen, bei dem sich die Frau die Hand gebrochen habe und dann in Augsburg operiert worden sei. Die Kinder dürfen nun erst einmal nicht mehr in die Schule und den Kindergarten. Wäre die Frau nicht krankgeschrieben, müsste sie als Lehrerin aber in die Schule, wenn sie keine Symptome aufweist – die Familie habe keine. Zudem habe sie zunächst mit Blick auf die Reise nicht zur Wundversorgung in die Hausarztpraxis gedurft, später habe der Arzt dann doch angeboten, sie zur Sprechstunden-Randzeit zu behandeln.

Was die Kassenärztliche Vereinigung sagt

Die Kassenärztliche Vereinigung verweist auf die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts und hat für die Praxen eine eigene Internetseite mit Verhaltenshinweisen zusammengestellt. Ziel ist es demnach, „Patienten mit oder ohne akute Atemwegssymptome ohne vorherige telefonische Anmeldung und erste Abklärung von den Praxen fernzuhalten“. Dennoch: „Wir bitten Sie sehr herzlich, Ihre Patienten auch in dieser Situation weiterhin zu versorgen.“ Wo das nicht möglich ist, kümmere sich der Bereitschaftsdienst.

Die Unsicherheit wegen des Coronavirus wirkt sich auch auf eine Veranstaltung der Volkshochschule am Donnerstag im Sparkassengebäude in Günzburg aus. Der Vortag „Aggression beginnt im Ich“ mit Professor Baldur Kircher wird auf den kommenden Herbst verschoben. (mit kai, cki, ioa)

