17:39 Uhr

Corona bei Pflegeperson: Unsicherheit bei Pflegedienst

Nach der Coronavirus-Infektion einer Pflegeperson ist unklar, wie es beim Pflegedienst Snehotta weitergeht. Im Landkreis steigt die Zahl der Fälle auf 30.

Die Sozial- und Pflegeeinrichtungen arbeiten am Anschlag. „Unsere Mitarbeiterdecke ist so dünn, dass wir uns bereits vor der Krise zu einem Aufnahmestopp für neue Pflegefälle entschließen mussten“, erklärt Richard Snehotta. Und jetzt der Supergau: Eine zu pflegende Person wurde positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat das Pflegeteam des Krumbacher Unternehmens am Dienstagmittag unterrichtet.

Was das für die Mitarbeiter bedeutet, steht in den Sternen. „Wie es weitergehen soll, ist noch nicht geklärt. Leider sind die Aussagen des Gesundheitsamtes nicht eindeutig. Wir müssen abwarten, welche Auflagen kommen. Da wir schon länger eine Taskforce mit Telefonkonferenzen eingerichtet und den direkten Kontakt der Mitarbeiter untereinander durch neu strukturierte Arbeitsabläufe verhindert haben, hoffen wir auf möglichst geringe Auswirkungen.“

30 Corona-Fälle im Landkreis Günzburg

Aktuell gibt es im Landkreis Günzburg 30 Personen, die auf das Coronavirus positiv getestet sind. Dies sind im Vergleich zu Montag vier Menschen mehr. Es gibt 18 Verdachtsfälle (Stand 16.30 Uhr am Dienstag), ebenso 155 Personen, die sich in Quarantäne befinden, teilt das Landratsamt mit.

Beim Bürgertelefon, das bis Donnerstag von 8 bis 16 und am Freitag bis 12 Uhr unter der Nummer 08221/95-718 erreichbar ist, werden allgemeine Fragen rund um die Pandemie beantwortet. Eine medizinische Beratung findet nicht statt. Bei Verdacht auf eine Infektion sollen sich Betroffene an ihre Hausarztpraxis oder die Hotline (Telefon 116117) wenden. (adl, zg)