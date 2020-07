12:30 Uhr

Corona im Kreis Günzburg: Was dürfen Vereine und was nicht?

Von Festen und Veranstaltungen leben die Vereine im Landkreis Günzburg. Unser Archivbild zeigt das Bezirksmusikertreffen 2018 in Ziemetshausen. Solche Veranstaltungen fallen in diesem Jahr aus.

Plus Gerne wollen die Vereine im Kreis Günzburg mit ihren Mitgliedern wieder zurück zur Normalität. Doch das ist nicht so einfach. Es gibt aber Hilfe.

Von Gertrud Adlassnig

Vereine übernehmen in unserer Gesellschaft wichtige Funktionen. Sie gestalten Kultur, Sport, Freizeit, soziales Miteinander. Mit dem Lockdown wurden auch ihre Aktivitäten weitgehend eingefroren. Nun wächst der Wunsch, allmählich in die Normalität zurückzukehren, um – wenngleich mit umfangreichen Auflagen – den Mitgliedern beliebte und gewohnte Angebote machen zu können. Aber was muss dabei alles beachtet werden?

Die Vereinsvorstände sind mit dieser Aufgabe nicht selten überfordert. Das Problem: Zwar gibt es gut kommunizierte Handlungsanweisungen für die großen Vereine, die Sport- und Musikvereine, doch all die kleinen Spezialisten, die unser gesellschaftliches Leben so bunt und vielfältig machen, finden sich im Wust der Auflagen und Verordnungen oft nicht zurecht. Was trifft auf unseren Verein zu? Was dürfen wir, was nicht? Aus Angst vor Fehlern bleibt da der Lockdown nicht selten einfach bestehen.

Vereine im Landkreis Günzburg können sich kostenlos beraten lassen

Doch es gibt zahlreiche Stellen, an denen sich die Vereinsvorstände Hilfe holen können. Wie der Fachbereichsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Oliver Preußner, erklärt, kann das das Landratsamt nur bedingt anbieten. Zwar ist Dorothea Mayer, die Teamleiterin im Bereich Vollzug des Gesundheitswesens, mit den Verordnungen vertraut und bringt sich ständig auf den fast täglich sich ändernden Stand, doch aufgrund der hohen Diversifikation der Vereine kann auch das Landratsamt nicht für jeden Spezialisten verbindliche Aussagen treffen, ohne selbst eine Einzelfallprüfung durchzuführen.

Dafür, erklärt Oliver Preußner, sind die Dachverbände der Vereine die richtigen Ansprechpartner. Sie stehen in aller Regel in engem Kontakt mit den zuständigen Ministerien und erarbeiten für ihre Vereine maßgeschneiderte Vorgaben, anhand derer ein Verein die Wiederaufnahme seiner Aktivitäten den gesetzlichen Vorgaben getreu beginnen kann.

Kreis Günzburg: Herausforderungen für Mitarbeiter im Landratsamt

Wie es beispielsweise auf der Innungsebene für Handwerksbetriebe geschieht, erarbeiten die Dach- oder Landesverbände Handlungsanleitung, die der Verein dann auf seine Bedingungen vor Ort herunterbrechen kann. Mit dieser Handreichung können die Vereine sicher sein, für die aktuelle Situation gerüstet zu sein. „Wir haben nach Anfragen von Vereinen selbst recherchiert und den Weg über die Dach- und Landesverbände als den besten gefunden. Wir hier im Haus können diese spezialisierten und häufig detailreichen Problemstellungen nicht umfassend bearbeiten.“

Mit umfangreichen Auflagen dürfen auch Vereine wieder ihre Tätigkeit aufnehmen. Aber solch zwangloses Beisammensein wie bei dieser Wildkräuterführung in Zeiten vor Corona wird es so bald nicht mehr geben. Bild: Adlassnig

Die der jeweiligen Entwicklung der Pandemie angepassten Lockerungen oder Verschärfungen stellen auch die Mitarbeiter im Landratsamt vor große Herausforderungen, denn „es gibt fast täglich neue Verordnungen“. Es gibt aber, erklärt Dorothea Mayer, auch in der Vielfalt der Vereine Gemeinsamkeiten, für die das Landratsamtsteam allgemeingültige Handlungsanweisungen ausgeben kann.

Vereine und Corona: Wie sehen Jahreshauptversammlungen aus?

Da ist zum einen die Jahreshauptversammlung, die von vielen Vereinen nach dem Coronaausbruch zunächst verschoben und dann durch den Lockdown unmöglich gemacht wurde. „Wir unterliegen noch immer dem Kontaktverbot,“ erläutert die Teamleiterin, „und das bedeutet, dass öffentliche Veranstaltungen noch nicht zulässig sind. Bei geschlossenen Veranstaltungen dürfen sich in Innenräumen bis zu 100 Menschen treffen, im Freien bis zu 200. Wenn ein Verein seine Einladung in einem Medium allgemein formuliert veröffentlicht, handelt es sich bei der Jahreshauptversammlung nicht um eine geschlossene Veranstaltung.

Das wäre sie nur, wenn die Personen einzeln eingeladen werden, sie keine weiteren Gäste mitbringen und sichergestellt ist, dass die Hundertergrenze nicht überschritten wird“. Das bedeutet faktisch, dass für fast alle Vereine die Durchführung einer Jahreshauptversammlung derzeit möglich ist, wenn der Verein eine Voranmeldung zur Veranstaltung durchführt, und so sicherstellt, dass der Personenkreis auf die Mitglieder beschränkt bleibt und es eine geschlossene Veranstaltung ist, die nicht mehr als 100 Besucher hat.

Veranstaltungen sind unter gewissen Auflagen für Vereine erlaubt

Anders sieht es mit Veranstaltungen durch die Vereine aus. Treffen, Führungen, Seminare oder Vorträge können nach den derzeit geltenden Vorschriften durchgeführt werden, wenn, und da sind Vereine allen anderen Veranstaltern gleichgestellt, ein vorschriftsmäßiges Hygienekonzept erstellt und durchgesetzt wird. Diese Konzepte werden vom Ordnungsamt nicht geprüft, erklären die Verantwortlichen im Landratsamt, doch im Falle einer Infektion muss der Veranstalter natürlich die korrekte Durchführung belegen. „Es gelten die Abstandsregeln von 1,5 Metern grundsätzlich und der Mundschutz im Inneren, der getragen werden muss, bis man seinen Platz eingenommen hat, genauso wie derzeit in allen Restaurants. Auch dürfen bislang Gruppen nur maximal zehn Personen umfassen“, erläutert Mayer.

Das ist das Günzburger Gesundheitsamt 1 / 3 Zurück Vorwärts Organisation Die Gesundheitsämter bzw. die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz sind die Träger des Öffentlichen Gesundheitsdienstes auf kommunaler Ebene. Es gibt in Bayern 71 staatliche Gesundheitsämter (das sind die Landratsämter) und fünf kommunale Gesundheitsämter (das sind die Städte München, Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt und Memmingen). In Günzburg ist eines der 71 staatlichen Gesundheitsämter. Das Gesundheitsamt ist Teil des Landratsamtes, die Fachaufsicht liegt bei der Regierung von Schwaben.

Aufgaben Im digitalen Behördenordner des Freistaats Bayern sind 45 Aufgabengebiete der Gesundheitsämter aufgeführt: Sie reichen von Aids (Beratung) bis zur Verbraucherbildung (Angebote für die Schulung und die Erwachsenenbildung).

Personal Im Gesundheitsamt am Günzburger Landratsamt arbeiten normalerweise 21 Personen in Voll- und Teilzeit. Während der Corona-Pandemie wurde die Behörde um 35 Mitarbeiter aufgestockt. Die Kräfte wurden für eine bestimmte Zeit aus anderen Verwaltungsbereichen abgeordnet – beispielsweise aus dem Landwirtschaftsamt und Vermessungsamt. Den Löwenanteil stellt aber die Finanzverwaltung. Angehende Finanzbeamte klären zum Beispiel telefonisch die Frage nach Kontaktpersonen ab und leiten gegebenenfalls weitere Schritte ein. (ioa)

Bei einer Führung könnte man eine Gruppe aber teilen und nacheinander führen oder mit zwei Führern arbeiten. Allerdings dürfen sich die Mitglieder der einzelnen Gruppen weder während noch nach der Führung mischen. In einem solchen Fall könnte man beispielsweise mit farbigen Bändern arbeiten, um die einzelnen Gruppen zu definieren.

Geselliges Leben ist für Vereine im Kreis Günzburg wieder möglich

Wer sich streng an die Auflagen hält, kann sogar ein bisschen geselliges Leben zurückbringen in seinen Verein. „Das Schmalzbrot oder der Kuchen nach der Bildungsveranstaltung ist auch möglich, aber wie alles derzeit, mit Auflagen. Das Essen muss mit Mundschutz und Einmalhandschuhen vorbereitet worden sein und selbstverständlich gibt es keine Selbstbedienung, es sei denn, alle Teilnehmer tragen am Buffet Mundschutz und Einmalhandschuhe,“ erläutert Dorothea Mayer.

Trotz der diffizilen Verordnungen hofft Oliver Preußner, dass sich die Vereine trauen, wieder aktiv zu werden und ihre so wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllen – wenn auch erst einmal in kleinen Schritten mit sorgfältiger Umsicht.

