Damit es für den Leser spannend wird

Ein viertägiges Bezirksmusikertreffen, die vielfältigen Aktivitäten in der Museumssaison, zweimal die Großveranstaltung Donautal-Radelspaß: Es ist nur eine Auswahl der vielfältigen Aktivitäten des Vereinslebens in Ziemetshausen und seinen Ortsteilen. Jahr für Jahr leisten Menschen im Ehrenamt Erstaunliches. Wie gelingt es, diese Aktivitäten spannend für den Leser aufzubereiten? Dieses Thema stand beim Vereins- und Leserstammtisch der Mittelschwäbischen Nachrichten im Gasthof Adler in Ziemetshausen im Mittelpunkt.

Bilanz ziehen die Vereine Jahr für Jahr in ihren Hauptversammlungen. Neben den zahlreichen Regularien bei solchen Versammlungen werden auch wichtige neue Projekte vorgestellt. Den Schriftführern fällt dann oftmals die Aufgabe zu, einen Bericht für die Zeitung zu schreiben. Wie sollte dieser verfasst werden, damit der Bericht von einer breiten Leserschaft aufmerksam registriert wird? Und welche Möglichkeiten gibt es, ein Foto ansprechend zu gestalten? Die MN-Redakteure Peter Bauer und Christian Gall gaben dazu beim Vereins- und Leserstammtisch zahlreiche Tipps. Gekommen war in an diesem Abend auch der Ziemetshauser Bürgermeister Anton Birle.

In den vergangenen Jahren gab es bei der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen zahlreiche Leserforschungsprojekte. Klar wurde dabei, dass Themen in der Zeitung beispielsweise besonders dann wahrgenommen werden, wenn eine Geschichte über einen außergewöhnlichen Menschen und seine Leistungen erzählt wird. Im Vereinsleben begegnen wir immer wieder herausragenden Persönlichkeiten. Sie stellen wir in der Zeitung gerne vor. Deutlich wurde an diesem Abend auch, dass oft mit nur wenigen Schritten die Qualität eines Fotos entscheidend verbessert werden kann.

Ziemetshausen liegt auf eine besondere Weise in einem Grenzgebiet. Die „Stammzeitung“ für Ziemetshausen sind die Mittelschwäbischen Nachrichten. Doch viele lesen auch den Augsburger Landboten, wichtig sind in diesem Gebiet die Schwabmünchner Allgemeine, aber auch im Süden die Mindelheimer Zeitung. Die Vertreter des Vereinslebens hoben hervor, dass es für sie sehr wichtig sei, dass ihre Aktivitäten Aufnahme in die Berichterstattung dieser Lokalausgaben der Augsburger Allgemeinen finden. Die beiden Redakteure betonten, dass der Austausch zwischen den Lokalredaktionen in den letzten Jahren intensiviert worden sei. In den Mittelschwäbischen Nachrichten erscheint regelmäßig eine Rubrik „Aus der Nachbarschaft“, in die beispielsweise auch Berichte aus Dinkelscherben, Fischach oder Langenneufnach Aufnahme finden.

Für die Mittelschwäbischen Nachrichten sind wie für alle Lokalausgaben der Augsburger Allgemeinen viele freie Mitarbeiter tätig. In Ziemetshausen sind dies Peter Voh, der schwerpunktmäßig über die Geschehnisse in der Marktgemeinde berichtet, und Petra Nelhübel. MN-Redaktionsleiter Peter Bauer würdigte ihren Einsatz über viele Jahre hinweg und überreichte den beiden ein Geschenk.

Der regelmäßige Austausch mit den Vertretern des Vereinslebens ist für die MN-Redakteure sehr wichtig. Regelmäßig sind sie in den Gemeinden des MN-Verbreitungsgebietes zu Gast und auch in Ziemetshausen erhielten sie wieder zahlreiche Anregungen. (mn)

