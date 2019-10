vor 27 Min.

Dank für freiwilligen Einsatz

In Krumbach wurden 15 besonders engagierte Personen ausgezeichnet

Von Manfred Keller

„Dank für freiwilligen Einsatz – Anerkennung für Leistungen im Ehrenamt – Ansporn für beispielhaftes Engagement.“ Dieser Dreiklang mündete in die vom Bürgermeister formulierte Laudatio, die Hubert Fischer den geladenen Geehrten während einer Feierstunde zur öffentlichen Auszeichnung für im Ehrenamt Wirkende widmete.

15 Krumbacherinnen und Krumbacher waren die Ehrengäste, deren wertvollen ehrenamtlichen Einsatz es öffentlich zu würdigen galt, Lob für Vorbildfunktion zu ehren eingeschlossen. Ein Klarinetten-Quartett des Musikvereins Krumbach hatte seinerseits die Ehre, die von der Stadt organisierte Feierstunde im geschmückten Sitzungssaal des Rathauses harmonisch einzubinden und klangvoll umrahmend zu gestalten.

Der musikalischen Ouvertüre folgten Dankesworte. Bürgermeister Hubert Fischer hob hervor, dass das „feierliche Beisammensein engagierter Bürgerinnen und Bürgern eben jenen gelte, die sich neben Familie und Beruf für die Allgemeinheit einsetzen“ und als Funktionäre oder wertvolle Helfer im Hintergrund Anerkennenswertes leisten. Durch freiwilligen Einsatz auf sozialem Terrain oder aktive Beiträge im vielfältigen kulturellen Bereich, durch praktizierte Mitarbeit im Vereinsleben gleich welcher Ausrichtung. Auch Beiträge, die zum gesellschaftlichen Miteinander und zur Bürgerschaftlichen Gemeinschaft geleistet werden und dem Bürgerwohl und dem Gemeinwohl dienen, sind besondere Beiträge, praktische und vorbildliche Nächstenliebe zu üben.

Bei der jährlichen Ehrung durch die Stadt, zu der aktuell bereits zum zehnten Mal eingeladen wurde, konnten nach Empfehlung durch das Stadtratsgremium 15 Personen geehrt und ausgezeichnet werden. Dabei wusste Bürgermeister Fischer die jeweiligen ganz persönlichen Leistungen der zu Ehrenden in Vereinen, Hilfsorganisationen oder in sozialen Einrichtungen und „fürs gelebte Ehrenamt engagierten Bürgerinnen und Bürger“ in Form eines „Ehrenamts-Engagement-Steckbriefes“ in herzlicher Form zu formulieren. Und der Laudator gab der Vorbild-Funktion das Wort: Durch ihr gemeinschaftsdienliches Engagement seien die geehrten Persönlichkeiten „ein nachahmenswertes Beispiel, sich für eine gute Sache“ einzusetzen.

Silberne Auszeichnungen und Gold-Medaillen wurden dann als sichtbares „Dankeschön“ seitens der Stadt überreicht, quittiert vom anerkennenden Beifall der Feierstunden-Gäste, die den Sitzungssaal füllten. Ebenso wurde die öffentlich ausgesprochene Danksagung den 15 „Ehrenamt-Geehrten“ in Urkunden festgeschrieben und bei der Gratulation an die Hand gegeben.

