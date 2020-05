vor 26 Min.

Darum steht zur Zeit ein Riesenrad in Münsterhausen

Die Wartungsarbeiten am Riesenrad sind inzwischen weit fortgeschritten, die Gondelträger für die 24 Gondeln sind wieder montiert. So kommt das Riesenrad dem ursprünglichen Aussehen wieder näher.

Plus Weithin sichtbar ragt derzeit ein Riesenrad über das Mindeltal auf. Wir haben beim Hersteller Gerstlauer in Münsterhausen nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Von Werner Glogger

Ohne in den Genuss des „Höhenfluges“ zu kommen, kann man zurzeit in Münsterhausen ein Riesenrad bestaunen. Es überragt die Häuser im Ort, ist von Weitem im Mindeltal sichtbar und befindet sich auf dem Werksgelände der Gerstlauer Amusement Rides GmbH. Dabei stand es bis vor einigen Wochen noch an ganz anderer Stelle.

