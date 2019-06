05.06.2019

Das Burgstalltheater klärt den Sinn des Lebens

Die Schauspieler in Burg feilen an den finalen Details ihres Theaterstücks „Der Sinn des Lebens“.

Von Christian Gall

Die Ausmaße sind gewohnt gewaltig. Mehr als 200 Beteiligte, 80 Sprechrollen und ein ganzer Fuhrpark an historischen Fahrzeugen stehen hinter dem Theaterstück „Der Sinn des Lebens“, das das Burgstalltheater auf die Bühne bringt. Der Termin der Uraufführung rückt immer näher – am 14. Juni ist es bereits soweit. Damit bis dahin alle Texte sitzen und jede Szene koordiniert ist, proben die Beteiligten auf Hochtouren.

Für einen Außenstehenden herrscht kurz vor Beginn einer solchen Probe reines Chaos. Kostümierte Darsteller eilen über das Areal des Burgstalltheaters. Ein Mann in Tracht geht im Laufschritt die Sitzreihen in Richtung Kulisse hinab. Einer Gruppe augenscheinlich amerikanischer Soldaten nestelt an ihrer Ausrüstung. In einem Halbkreis aus Jugendlichen steht Laura Bartsch, die im Stück das „Dorfkind Helga“ verkörpert. Darauf angesprochen, wie oft sie bereits im Burgstalltheater mitgespielt hat, muss sie kurz überlegen. „Drei oder vier Mal“, lautet ihre Antwort. Wie viele ihrer Schauspiel-Kollegen ist sie bereits routiniert. Das scheinbare Chaos vor der Probe folgt einer geheimen Ordnung. Den Überblick darüber hat Bernhard Horn, der erste Vorsitzende des Theatervereins. Seit dem 29. März laufen die Proben – ein- bis zweimal pro Woche. Horn ist bei fast jeder dabei. Doch die Vorbereitungen für das Theaterstück laufen schon viel länger als seit März. Bereits 2016 baute der Theaterverein an den Kulissen. Dabei entstanden gleich zwei neue Gebäude – eines als Kulisse, ein anderes für die Technik. „Es ist gut, dass wir nur alle drei Jahre ein Stück aufführen. Ansonsten wäre der ganze Aufwand nicht zu stemmen“, sagt Horn.

Theaterstück "Der Sinn des Lebens" im Burgstalltheater 2019. Video: Christian Gall

Ganzer Fuhrpark an historischen Fahrzeugen

Ein besonderer Hingucker bei der diesjährigen Aufführung sind die vielen historischen Fahrzeuge, die durch das Burgstalltheater donnern. Die Bandbreite ist gewaltig – von Motorrädern und Zugmaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu VW-Bussen aus der „Flower-Power-Zeit“. Diese Vielfalt spiegelt auch das Stück wieder – denn „Der Sinn des Lebens“ konzentriert sich nicht auf einen einzigen Ort und Zeitpunkt – die Aufführung nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu Wiedervereinigung Deutschlands. Und auch der Handlungsort wechselt während des Stücks – von einem beschaulichen mittelschwäbischen Dorf bis zum wilden Nachtleben in einer Großstadt.

Aufwendige Arbeit an den Kulissen

In der Probe meistern die Mitwirkenden die rasanten Szenenwechsel bereits zuverlässig. An der Technik hapert es stellenweise noch etwas. Wie Horn erklärt, wird die komplette Ausrüstung aus Kostengründen nicht für jede einzelne Probe ausgeliehen. Bei den Aufführungen vor Publikum teilen sich daher auch die 80 Sprecher insgesamt 18 Mikrofone. „Ansonsten würde allein dafür ein guter Teil des Budgets draufgehen“, sagt Horn. An den Details zur Mikrofon-Übergabe oder zur Bedienung der Technik werden die Mitwirkenden noch feilen. Vor der Uraufführung spielen sie schon einmal vor einem Publikum – sozusagen eine Vor-Premiere am 12. Juni. Zuschauer sind dann Bewohner aus Förderstätten für Menschen mit Behinderung, Kinder aus Kinderheimen sowie Bewohner einer Thannhauser Seniorenresidenz.

Zur Handlung des Stücks soll noch nicht zu viel verraten werden. Es handelt von einem Dorf im Wandel der Zeit, vom Treffen von Tradition auf Moderne. Doch die wichtigste Frage ist natürlich: Wird darin wirklich der Sinn des Lebens verraten? Wer das wissen will, muss schon selbst zu einer der Vorstellungen gehen. Die regulären Spieltermine sind bereits ausverkauft, doch bei den Zusatzvorstellungen können Theaterfreunde noch Glück haben.

Zusatzvorstellungen: Am 26. Juni sowie am 3., 10., 12. und 13. Juli. Spielbeginn jeweils um 20.30 Uhr. Karten im Internet unter burgstalltheater.de oder telefonisch unter 0152/07172234, täglich erreichbar zwischen 17 und 19 Uhr.

