11:09 Uhr

Das Dorf Wattenweiler ist im Krippenfieber

Die Krippenausstellung ist eröffnet. Von der Papierkrippe bis zur „Bachenen“ ist alles vertreten. Auch Nachwuchsschnitzer präsentieren in der Schau ihre Werke

Von Dieter Jehle

„Wunderschön, großartig, geradezu ein Traum“. Georg Beurer Vizepräsident des Bayerischen Krippenverbandes gerät ins Schwärmen bei Auftakt zum Wattenweiler Krippenparadies. „Krippen sind das sichtbare Zeichen unseres Glaubens und gehören zum Profil der Adventszeit“, betonte Domkapitular Harald Heinrich beim Krippengottesdienst in der Wattenweiler Pfarrkirche. Für Neuburgs Pfarrer Michael Kinzl sind Krippen „gebauter Glaube“.

Nach wochenlangen Vorbereitungen befindet sich Wattenweiler jetzt mitten im Krippenfieber. Und die Mühe hat sich gelohnt. Zum Auftakt gab es viele lobende Worte. Geradezu heimelig ist alles hergerichtet. Das Bürgerheim strahlt im adventlichen Glanz. Es scheint geradezu prädestiniert für diese Ausstellung. Auf zwei Ebenen werden 73 individuelle Krippen ausgestellt. Liebevoll wurden die einzelnen Krippen aneinandergereiht. Es ist eine sehenswerte Krippenlandschaft mit individuellem Charakter entstanden. Doch was ist das Besondere? „In Wattenweiler herrscht noch echtes schwäbisches Krippenbrauchtum mit vielen alten Krippen“, so Beurer.

Mitten im mittelschwäbischen Krippenbrauchtum

Laut dem Krippenfachmann bewegen sich die Besucher in Wattenweiler mitten im schwäbischen Krippenbrauchtum. Für den Betrachter sei wichtig, zu wissen, dass für den einzelnen Kripplesbauer seine natürlich die Schönste ist. Das sei auch gut, denn so werde die Liebe zu seiner Krippe gewahrt. Dies bestätigt Michael Metz vom benachbarten Krippenverein Ichenhausen. „Die Hauskrippen in Wattenweiler haben eine lange Tradition“, so Metz. Er findet es schön, dass diese in dem Günztaldorf mit Begeisterung weitergeführt werde. Einzigartig sei auch die Vielfalt, von Papierkrippen über rohe und gefasste Figuren bis hin zu „Bachenen“. Metz stellt auch klar, dass Krippen nicht groß sein müssen. Gerade in modernen Häusern fänden große Krippen keinen Platz mehr. Deshalb meint er, „lieber klein und fein als gar keine“.

Mit Freude habe er festgestellt, dass es in Wattenweiler auch Nachwuchsschnitzer gibt. Einer davon ist der 14-jährige Philipp Jehle. Er hat bereits einen Schnitzkurs hinter sich und geht regelmäßig nach Krumbach zum Schnitzen. „Für Philipp war schon von klein an das Holz ein wichtiger Spiel- und Werkstoff“, so seine Mutter Sabine. Philipp ist stolz auf seine Krippe. Auch sein Vater. „Nichts ist gekauft, er hat alles selber gebastelt“.

Die jungen Krippler führen die Tradition fort

Über „Nachwuchskrippler“ freut sich auch Josef Böller. „Es ist schön, dass viele junge Krippler dazugekommen sind“, stellt er fest. Als Wattenweiler „Urgestein“ mit großer Familientradition und dem Hausnamen „Günzschuschtr“ ist er mit einer 60- bis 70-jährigen Krippe mit gepressten Maolin-Figuren dabei. Er meint, dass solch eine Ausstellung nur in einem Dorf möglich sei. „Dort findet man Gemeinschaftsleistung“, so Böller. Gelassen sieht es Josef Schiegg. „Meine Tochter hat ausgestellt und meine Frau ist die Krippenfanatikerin.“ Doch er gehe gerne mit. Für Willi Scheidgen aus Ettenbeuren ist das Besondere in Wattenweiler, dass man viele alte Krippen von örtlichen Laienschnitzern findet. Das sei eher selten. Neben den vielen Krippen warten in dem 600-Seelen-Dorf auch einige Schmankerl im Krippenstüble. Zur Krippenausstellung sollte man sich deshalb viel Zeit nehmen.

Info: Das Bayerische Fernsehen sendet am Freitag, 6. Dezember, um 18.30 Uhr in der Rundschau einen Beitrag über das Wattenweiler Krippenparadies. Die Krippenausstellung im Bürgerheim ist vom 5. bis 15. Dezember 2019, täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr, geöffnet. Ansprechpartner für Führungen sind Helmut Hartmann, Telefon 08283/ 928871 oder Anton Böller, Telefon 08283/674.