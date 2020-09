vor 41 Min.

Das Feuerwehrhaus wächst

Besichtigung der Baustelle in Uttenhofen

Bei einer Besichtigung der Baustelle zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses informierte sich der Zweite Bürgermeister der Marktgemeinde Ziemetshausen, Edwin Räder, über den Baufortschritt. In Anbetracht dessen, dass das alte Feuerwehrhaus erst im Mai abgerissen wurde und nunmehr bereits die Außenhülle des Neubaus fertig ist, kann man das hohe Engagement der örtlichen Feuerwehrkameraden bewerten. Unter Federführung des Vorsitzenden und Baufachmanns Peter Greiner hat dabei die gesamte Mannschaft sehr viel Eigenleistungen erbracht, wofür sich Räder bedankte. Ziel der Uttenhofener Wehr ist es, dass das Einsatzfahrzeug bis Ende des Jahres in der neuen Halle seinen Platz findet. Über die Wintermonate will man die restlichen Innenarbeiten abschließen und mit einer Fertigstellung der Außenanlagen im neuen Jahr darf man sich in Uttenhofen über ein funktionelles und nach neuesten Ansprüchen erstelltes Feuerwehrgerätehaus freuen. (pm)

