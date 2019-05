vor 24 Min.

Das Quellgebiet bei Haupeltshofen wird ökologisch umgebaut

Der Gemeinderat beschließt die Umwandlung in eine ökologische Ausgleichsfläche.

Natur- und Umweltschutz ist in aller Munde. Der Gemeinderat Aletshausen mit Bürgermeister Georg Duscher will dieses Thema nun ernst nehmen. So beschloss das Gremium bei der jüngsten Sitzung einstimmig, das Fassungsgebiet der Trinkwasser-Quellen der ehemaligen Wasserversorgung für den Gemeindeteil Haupeltshofen in eine ökologische Ausgleichsfläche umzuwandeln, was die Gemeinde bis auf eine geringe Eigenleistung nichts kostet.

Im vergangenen Jahr wurde beim Bau des Notverbundes für die Trinkwasserversorgung Aletshausen mit der Stadt Krumbach die eigene Wasserversorgung von Haupeltshofen stillgelegt und an das Wassernetz von Aletshausen angeschlossen.

Damit wurde die Quellenfassung südwestlich von Haupeltshofen überflüssig. Da sich der heimische Josef Rampp sehr um den Naturschutz annimmt, informierte sich Bürgermeister Duscher über eine weitere Verwendung des Areals und nahm Kontakt mit dem Landesamt für Umweltschutz auf. Ansprechpartner war Agrar-Ökologin Eva Schubert vom Landesamt für Vogelschutz Bayern (LBV). Sie ist auch für das staatliche Projekt „Quellenschutz in Bayern“ zuständig.

Quellen sind Lebensraum für zahlreiche Lebenswesen

Schubert ist nun nach Aletshausen gekommen, um die Ratsmitglieder über das aktuelle Projekt „Quellenschutz in Haupeltshofen“ zu informieren. Grundsätzlich stellte sie fest, dass Quellfassungen etwas Besonderes seien. Aber wie können sie zu ökologischen Ausgleichsflächen umgestaltet werden? Zur Frage, warum Quellen grundsätzlich geschützt werden sollten, sagte sie: „Quellen sind Schnittstellen zwischen Grund- und Oberflächenwasser. Sie können bis zu 1500 Kleinlebewesen und Mikro-Organismen einen Lebensraum bieten. Diese sind definitiv nicht gefährlich, deshalb sind Quellen auch gesetzlich geschützte Biotope. Nicht mehr benutzte Quellgebiete werden oft vernachlässigt, durch sonstige Ablagerungen beeinträchtigt oder gar zerstört“.

Gewinn für die Natur und den Landschaftsschutz

In Haupeltshofen handle es sich um drei Quellen mit leichtem Kalktuff-Vorkommen, deren Kalk-Ausblühungen auch schon zu sehen seien, sagte Schubert weiter. Zwei Fassungen und ein Verteiler seien sehr tief. Hier werden die Rohre entfernt und das austretende Wasser in einen neuen, offenen Graben eingeleitet. Vermutlich sind noch weitere, nicht sichtbare Quellen vorhanden. Diese könnten sich den gleichen Weg bahnen. Schubert weiter: Die Fläche müsse auch gepflegt werden. Es sollte ein Totholz- und Schotterhaufen angelegt werden, um Kleingetier einen Lebensraum zu schaffen. Dies wäre ein Gewinn für die Natur und den Landschaftsschutz, denn das Areal sei bereits von Stauden und Gehölzen umgeben.

Abschließend betonte Bürgermeister Duscher, dass die Größe des Quellgebietes als vierfache ökologische Ausgleichsfläche vom Staat angerechnet werde. Die Gemeinde könne das Areal behalten oder an eine andere Kommune als Ausgleichsfläche verkaufen. Nach eingehender harmonischer Diskussion entschied sich das Gremium geschlossen für den ökologischen Umbau des Quellgebietes und für die Realisierung der Maßnahme. (kk)

