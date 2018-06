vor 39 Min.

Das Schönebacher Landcafé schließt

Für Betreiberin Christiane Liedtke beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Am Wochenende ist noch einmal ein großer Hausflohmarkt.

Im vergangenen Jahr erst wurde das fünfjährige Bestehen gefeiert: Doch das Landcafé Schönebach, das sich seither zu einem gut besuchten Ausflugsziel mit besonderem Flair entwickelt hatte, hat schon wieder geschlossen. „Alles gut, nichts ist passiert“, sagt Inhaberin Christiane Liedtke, auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Sorry, we’re closed“, heißt es auf einem hübschen Schild an der Türe des großen Einfamilienhauses in dem kleinen Ziemetshauser Ortsteil in der Sandgasse. Wie kann das sein, dass ein einmal derart kreativ verwirklichter Lebenstraum dann doch nach recht kurzer Zeit wieder aufgegeben wird? „Wir hatten das Café ja ausdrücklich als Familie geführt“, sagt die 58-jährige Macherin des kleinen Unternehmens. Nun hätten sich die Lebensumstände aber noch einmal geändert: Sohn Lukas studiert in Ulm und auch Niklas ist mit seiner Ausbildung im Logistikbereich beschäftigt. Die Arbeit für Haus und Café mit 300 Quadratmetern zu bearbeitender Fläche bleibt an Christiane Liedtke alleine hängen. Auch ihr Mann ist anderweitig eingespannt.

Einstellen wollte sie niemanden, da war es Zeit, Bilanz zu ziehen und die Pläne für die Zukunft neu auszurichten. Das Ziel war, sich zu verkleinern und weniger Arbeit zu haben. So sollte erst einmal das große Haus verkauft werden, „und das ging viel schneller, als geplant“, sagt Liedtke. Auch der Bauwagen, in dem ein nettes kleines Übernachtungsprojekt entstanden war, ist bereits verkauft.

„Es war eine schöne Zeit hier in Schönebach“, bilanziert die gebürtige Rheinländerin, die durch und durch kreativ ist. Die gelernte Schauwerbegestalterin und studierte Innenarchitektin möchte sich wieder mehr dem Nähen widmen und dem Einrichten und Dekorieren, „dem, was ich ursprünglich einmal gelernt habe“. Das war durch die Arbeit im Café etwas zu kurz gekommen, ja fast auf der Strecke geblieben. „Ich freu’ mich, dass ich da wieder mit mehr Freude drangehen kann“, sagt sie.

Es fühle sich alles recht neu an, ohne Kuchen backen und Tische decken, für die zahlreichen Gäste, für die der Geheimtipp Landcafé längst ein offenes Geheimnis und zur Wohlfühloase geworden war.

Mit ihrem Mann zieht sie nach Krumbach in ein kleineres Haus, wo auch die flügge gewordenen Kinder noch eine Anlaufstelle haben werden. Als „Nähfee“ wird sie dort dann weiterhin ihre Deko- und Gebrauchsartikel fertigen wie etwa Geburtskissen, die sie individuell bestickt oder sogenannte Windeltorten, die sich als Geschenke für Neugeborene eignen.

Auch ihre Näh- und Filzkurse möchte sie weiterhin anbieten, wie genau, das werde sich noch ergeben. Bereits Anfang Juli steht der Umzug an. Doch vorher gibt es noch einen großen Hausflohmarkt in Schönebach mit allem, was im Landcafé so zu erstehen war. Geöffnet ist er jetzt am kommenden Wochenende 2. und 3. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Infos erteilt Christiane Liedtke unter Telefon 0178/8157122 oder per E-Mail unter ChristianeLiedtke@web.de

