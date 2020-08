vor 16 Min.

Das erste Auto und viele schöne Erinnerungen

Fahrten mit dem ersten Auto sind oft mit besonderen Erlebnissen verbunden. Dies möchten wir bei unserer Leserbilderaktion in den Mittelpunkt stellen.

Rudolf Köppler wollte seine Frau und die künftigen Schwiegereltern beeindrucken, als er sich 1960 einen gebrauchten Maico 500 kaufte. Sein erstes Auto: Der Viersitzer mit einem 18 PS-starken Zweizylinder Zweitaktmotor war damals noch etwas Besonderes. „Wir konnten so auch mit Freunden Ausflüge machen“, erinnert sich der Günzburger Alt-Oberbürgermeister. Die erste Reise ging an den Chiemsee und nach Österreich. Fahrten mit dem ersten Auto sind für viele mit besonderen Erinnerungen verbunden. Dies möchten wir bei unserer Leserbilderaktion aufgreifen.

Und offensichtlich waren auch die Schwiegereltern beeindruckt. Denn wenig später wurde geheiratet. Das Auto wich, wie sich Köppler erinnert, drei Jahre später, als Köppler Regierungsassessor war, einem größeren Modell. „Der Wagen und die Firma Maico haben nicht überlebt, unsere Ehe schon. Heuer feiern wir Diamantene Hochzeit“, ist Köppler stolz.

Ja, das erste Auto: Es ist für die meisten mit ganz besonderen Erinnerungen verbunden. In der Nachkriegszeit, als der Wohlstand langsam zurückkehrte, wurden das benachbarte Österreich, Italien, Südtirol der Gardasee bei vielen zu beliebten Urlaubszielen. Diese Fahrten sind für viele auch untrennbar mit ihrem ersten Auto verbunden. Das erste Auto: Das ist demnach ein ganz besonderes Lebensgefühl.

Wohin Sie Ihre Bilder schicken können

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Fotos Ihres ersten Autos an die Adressen redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de oder redaktion@guenzburger-zeitung.de schicken. Bitte schreiben Sie auch kurz dazu, wer und was auf dem Bild zu sehen ist, wo und wann das Foto entstand. Und vielleicht können Sie uns ja auch eine ganz besondere Geschichte rund um Ihr erstes Auto erzählen – wir sind gespannt. Eine Auswahl der Fotos möchten wir in der Zeitung, alle Bilder online veröffentlichen. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie dann darüber online abstimmen, welches Bild Ihnen am besten gefällt. Der Sieger des Votings gewinnt einen 20-Liter-Getränkepreis, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von der Klosterbrauerei Ursberg.

Eine besondere Geschichte rund um ihr erstes Auto kann auch die heutige Rettenbacher Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast erzählen. Die Lackierung ihres Toyota RAV 4 war 1996 einzigartig im Landkreis. Sie erinnert sich an „eine wunderschöne Zeit“. Eine „besondere Reise war ein Urlaub in Südtirol mit meinem damaligen Freund und jetzigen Mann Rüdiger. Unglaublich verliebt und mit viel Abenteuerlust waren wir unterwegs.“ Der bekannte Krumbacher Alleinunterhalter Dieter Scheiblich war 1966 in Italien unterwegs – natürlich passend mit einem Fiat 124. Anders als in den 50er- und 60er-Jahren waren in den 20er- und 30er-Jahren Autos in der Region ausgesprochen selten. Auch mit diesem Hintergrund ahnt man, welche Blicke der Wagen auf sich zog, mit dem der Krumbacher Arzt Dr. Petzold in den 30er-Jahren unterwegs war.

Ein Renault 4 Baujahr 1964 mit 34 PS war 1970 das erste Auto des späteren Bürgermeisters Hans Reichhart aus Jettingen-Scheppach. Die erste größere Fahrt war nach Oberstdorf. „Meine Mutter nähte mir damals noch Vorhänge an die Scheibe“, erinnert er sich.

Peter Schleifer aus Günzburg hat „Benzin im Blut“, wie er selbst sagt. Weil sein Vater viel zu früh starb, bekam er mit 17 Jahren eine Ausnahmegenehmigung des Landrats, um Auto fahren zu dürfen. Für den elterlichen Betrieb legte er so bereits 1974 „geschäftsnotwendige Fahrten“ mit einem DKW F102 (ähnliches Modell auf dem Foto) zurück.

