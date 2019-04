23.04.2019

Das ist dieses Jahr im Mindelzeller Amphitheater geboten

Engelbert Schmid in seinem Amphitheater, in dem seit 2008 Konzerte stattfinden. In diesem Jahr beginnt die Konzertsaison am 25. Mai.

Plus Welche musikalischen Höhepunkte es in der neuen Saison in Mindelzell bei Engelbert Schmid gibt. Hornbau und Weinbau entwickeln sich weiter vielversprechend.

Von Peter Bauer

Kein Zweifel, es wird ein sehr spezieller Moment sein für Engelbert Schmid. Nach 25 Jahren Pause hat sich der frühere Solohornist des Münchner Rundfunkorchesters wieder in musikalische Form gebracht. Und nun gibt es ein Heimspiel der besonderen Art. Am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) tritt er beim Dozentenkonzert zusammen mit den Spitzenmusikern Christian Lampert, Phil Myers und Paul van Zelm im Mindelsaal auf. Doch im Juli möchte Engelbert Schmid sein musikalisches Comeback beenden und sich wieder ganz dem widmen, was er in den vergangenen Jahrzehnten auf den Weg gebracht hat. Die Planung für die neue Konzertreihe in seinem Mindelzeller Amphitheater mit vielen Höhepunkten steht. Los geht es am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr mit dem Musicalspaß „Robin Hut – König der Liebe“.

Weiterhin gut entwickle sich, so Schmid, die Lage in Sachen Hornproduktion. 16 Mitarbeiter sind in seiner Mindelzeller Werkstatt beschäftigt, Schmid möchte die Zahl der Mitarbeiter in nächster Zeit auf 19 Mitarbeiter aufstocken. Seine Hörner sind bei Spitzenmusikern weltweit gefragt. 25 Hektar Fläche für den Weinbau in Nordspanien erworben Auch der Bereich Weinbau wird ständig weiterentwickelt. Östlich von Valladolid, in der bekannten Lage „Ribera del Duero“ hat Schmid 25 Hektar Land erworben. Und Schmid möchte dort in den nächsten Jahren unter anderem auch Riesling-Weine anbauen. Ein hervorragender Riesling-Wein aus den italienischen Marken habe ihn dazu bewogen, dieses Experiment zu versuchen. Doch im Mittelpunkt steht derzeit die Vorbereitung der neuen Saison im 2008 fertiggestellten und 391 Sitzplätze umfassenden Amphitheater. Am 25. Mai geht es mit „Robin Hut – König der Liebe“ los, weitere Höhepunkte sind die Auftritte von „Allgäu 6 mit Berthold Schick“ (23. Juni), „Steinbach – The Revolution of Bigband 2019“ (27. Juli) und zum Finale (21. September) Cornelia Corba, die Lieder der bekannten Schlagersängerin Alexandra interpretiert und mit dem Ural-Kosakenchor auftritt. Dank seiner aus Russland stammenden Frau hat Engelbert Schmid gute Kontakte zu Künstlern aus Russland. Die Bühne des Amphitheaters wurde vor Kurzem erweitert. Inzwischen können dort Orchester mit einer Stärke von bis zu 70 Personen auftreten. Schmid freut sich sehr, dass in diesem Jahr auch die Mindelzeller Blaskapelle bei der „Mindelzeller Musikantennacht“ (13. Juli) ein besonderes Gastspiel gibt. Auf einem Bauernhof in Mindelzell aufgewachsen Der Hornbau, er selbst jahrelang als Spitzenmusiker engagiert, die musikalische Reihe im Amphitheater und schließlich der Weinbau: Man könnte Engelbert Schmids Leben (er ist am 9. Oktober 1954 geboren und wuchs in Mindelzell auf einem kleinen Bauernhof auf) durchaus als eine Art Gesamtkunstwerk bezeichnen. Er studierte an Konservatorien in Augsburg und München. Mit 21 Jahren spielte er für das Radiosinfonieorchester Berlin, er war Solohornist für das Münchner Rundfunkorchester. 1990 baute er in Tiefenried eine Werkstatt für die Hornproduktion auf. Lesen Sie zu Engelbert Schmids Hornproduktion auch folgende Geschichte: Weltklasse auf dem Land Horn-Werkstatt seit 2005 in Mindelzell Diese befindet sich seit 2005 in Mindelzell. Seit 1995 hat er sich auch als Weinproduzent) einen Namen gemacht („Don Angel-Weine“, das spanische Wort angel bedeutet in Deutsch Engel). 2010 pachtete er nördlich von Valladolid im Bereich der kastilischen Hochebene 30 Hektar Land. Dieses Gebiet hat er nun abgegeben und dafür etwas weiter östlich 25 Hektar Land für den Weinbau gekauft. Er plant, diese Fläche auf 50 Hektar auszuweiten. Wie groß die Fläche auch immer sein wird: Die Trauben werden weiter in Nordspanien wachsen, die Produktion (Ausbau und Abfüllung) findet seit 2016 in Kellerräumen in Mindelzell statt. Weitere Infos zum Weinbau von Engelbert Schmid, der 2016 beim großen Weinwettbewerb in Wien eine besondere Auszeichnung gewann: Ein Mindelzeller lässt die spanische Konkurrenz hinter sich Mindelzell, Wein und dreimal Gold Etwa 15000 Flaschen wurden zuletzt jährlich produziert. Schmid kann sich vorstellen, diese Menge langfristig deutlich zu erhöhen. Bei der Organisation des Bereichs Weinbau spielt seine 33-jährige Tochter Susanne, die in Bordeaux/Frankreich Weinbau studiert, eine wichtige Rolle. Doch jetzt heißt es erst einmal „Bühne frei“ im Amphitheater. Schmid freut sich auf ein abwechslungsreiches Programm. Und heuer spielt Musik aus der Region eine herausragende Rolle. Die Saison im Mindelzeller Amphitheater in der Übersicht: Robin Hut – König der Liebe, Samstag, 25. Mai, ab 20 Uhr.



Allgäu 6 mit Berthold Schick, Sonntag, 23. Juni, 20 Uhr.



Mindelzeller Musikantennacht, Samstag, 13. Juli, 19 Uhr.



Blech & Co. – Blasmusik unterm Sternenzelt, Samstag/Sonntag, 21. Juli, 20 Uhr.



Steinbach – The Revolution of Bigband, Samstag, 27. Juli, 19 Uhr.



Jubilatechor Dinkelscherben, Samstag/Sonntag, 10./11. August, 18.30 Uhr.



„Alexandra“ – Cornelia Corba und der Ural-Kosakenchor, Samstag, 21. September, ab 19 Uhr.



Kartenvorverkauf:



Per Mail: engelbert-office@schmid-horns.com



Abholung/Postversand: Engelbert Schmid GmbH, Bellerweg 3, 86513 Mindelzell, 08282/890412.



Mittelschwäbische Nachrichten: Bahnhofstraße 50, 86381 Krumbach, 08282/907-0.



Mindelheimer Zeitung: Maximilianstraße 14, 87719 Mindelheim, 08261/991375.



Lexehexe GmbH: Raiffeisenplatz 2, 86470 Thannhausen, 08281/4488.



Das 2008 fertiggestellte Mindelzeller Amphitheater umfasst insgesamt 391 Sitzplätze.



