vor 18 Min.

Das könnte die Lösung für das Krumbacher Sportzentrum sein

Plus Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer deutet an, dass sich für einen Neubau eine preisgünstigere Kompromisslösung abzeichnet. Wo er Einsparmöglichkeiten sieht.

Von Peter Bauer

Die Zukunft des Krumbacher Sportzentrums? Um das Thema, das die Krumbacher Kommunalpolitik so lange beherrscht hat, ist es in den vergangenen Wochen auffallend still geworden. Doch wie Bürgermeister Hubert Fischer auf Anfrage berichtet, gebe es zwischen den Fraktionen mittlerweile einen intensiven Austausch mit dem Ziel, einen Kompromiss auf den Weg zu bringen, der im Stadtrat von einer breiten Mehrheit getragen wird.

Lange her: Der Neubau des Krumbacher Schul- und Sportzentrums – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1977. Bild: Stadtarchiv Krumbach

Zuletzt war das Sportzentrum im September Thema bei einer größeren politischen Zusammenkunft. Im Stadtsaal trafen sich Krumbacher Stadträte, Bürgermeister und Räte aus den umliegenden Gemeinden sowie Vertreter des Landkreises. Eine Informationsveranstaltung insbesondere für Kommunalpolitiker, die nach der Wahl im März frisch im Amt sind – das war die Veranstaltung im Stadtsaal in erster Linie. Eine Entscheidung gab es nicht und dann wurde es um das Thema Sportzentrum still.

Im Stadtsaal hatte sich abgezeichnet, dass es für die von Bürgermeister Hubert Fischer favorisierte Lösung eines Neubaus von Sporthalle, Mensa und Hallenbad (unter anderem ist da an eine Veranstaltungshalle für rund 800 Personen gedacht) im Stadtrat (24 Mitglieder) möglicherweise keine Mehrheit gibt. Für umfassende Debatten sorgte die Kostenschätzung in einer Höhe von 32 Millionen Euro. Insbesondere die CSU/JU-Fraktionsgemeinschaft (9 Mitglieder) tendierte zuletzt insgesamt deutlich in Richtung Generalsanierung. Für die Grünen (mittlerweile mit drei Mitgliedern im Rat vertreten) hatte Angelika Hosser, Kandidatin für das Bürgermeisteramt, betont, dass sie einer Sanierung den Vorzug gebe. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Fißl (die SPD stellt aktuell zwei Stadträte) hatte im Sommer 2019 bekanntlich mit dem damaligen UFWG-Stadtrat Dr. Marcus Härtle einen Bürgerentscheid gegen den Abriss des Sportzentrums auf den Weg gebracht.

Eine reduzierte Planung für die Halle

All das deutet an, wie weit die Positionen der Krumbacher Kommunalpolitiker zuletzt auseinanderlagen. Welche Kompromisslösung ist da möglich? Fischer hält eine Neubaulösung nach wie vor für denkbar und hofft, dass sich dafür doch noch eine breite Mehrheit findet. Aber er räumt auch ein, dass es gegenüber der ursprünglichen Lösung wohl Abstriche geben müsse. Die neue Halle müsse nicht unbedingt eine Veranstaltungshalle sein, man könne die Nutzung vielmehr auf die Funktion einer Schulsporthalle beschränken. Unter anderem könnte es dann wohl im Bereich der Technik, bei Heizung oder auch Lüftung deutliche Einsparungen geben. Fischer nannte keinen konkreten Betrag, deutete aber an, dass dies ein Weg für einen Kompromiss sein könne.

Die Betonwände in die Jahre gekommen, ausgetretenes Wasser am Boden. Schwimmmeister Markus Sauer unterwegs durch die untersten Bereiche des Schul- und Sportzentrums. Bild: Peter Bauer

Wäre es denkbar, das Konzept für den Neubau noch einmal grundlegend zu verändern? Zum Beispiel die Größe der geplanten Halle zu reduzieren? Oder beim neuen Hallenbad auf ein Lehrschwimmbecken zu verzichten? Fischer meint dazu, dass es keinen Sinn machen würde, die Kubatur neu zu planen. Dies würde zu zusätzlichen Planungskosten in einem siebenstelligen Bereich führen.

Eine andere Situation in Thannhausen

Fischer hat wiederholt darauf hingewiesen, dass auch das Staatliche Schulamt den Einbau eines Lehrschwimmbeckens befürworte. Das Krumbacher Hallenbad, in dem es in den letzten Jahren wiederholt technische Probleme gab, konnte anders als beispielsweise das benachbarte Thannhauser Bad in dieser Saison gar nicht erst für den öffentlichen Betrieb geöffnet werden.

Grund dafür ist laut Stadt, dass die Kapazität der Lüftungsanlage nicht ausreiche, um den Bestimmungen infolge der Corona-Krise gerecht zu werden. Das Bad wurde daher nur für den schulischen Betrieb geöffnet. Zunächst war auch geplant, dass die Wasserwacht das Bad nutzten kann. Doch mit Blick auf die jüngsten Lockdown-Bestimmungen sei die Nutzung des Bades, so Fischer, derzeit auf den schulischen Betrieb beschränkt.

Fischer hat wiederholt betont, dass bei der Neugestaltung des Sportzentrums die Zeit dränge. Die rechtsaufsichtliche Seite wie etwa die Regierung von Schwaben erwarte, dass für den Schulsport oder auch für die Mensa entsprechende Kapazitäten bereitgestellt werden.

Um welche Kosten es geht

Fischer ist indes zuversichtlich, dass es bezüglich eines Neubaus der Anlagen zu einer Kompromisslösung kommt, die von einer breiten Mehrheit im Krumbacher Stadtrat getragen wird. Federführend bei der Planung des Projekts ist die Stadt Krumbach, auf die nach dem bisherigen Planungsstand rund 13,3 Millionen Euro an Kosten zukommen könnten. Beteiligt am Projekt sind aber auch der Landkreis und umliegende Krumbacher Gemeinden. In den Gesprächen der Krumbacher Kommunalpolitiker wird es wohl in erster Linie darum gehen, wie der städtische Kostenanteil reduziert werden kann.

So könnte ein neu gebautes Krumbacher Hallenbad aussehen Bild: Stadt Krumbach

Wann könnte ein Neubau des Krumbacher Sportzentrums stehen? Fischer hält die Fertigstellung bis zum Ende der aktuellen Wahlperiode (2026) nach wie vor für realistisch. Für das Projekt seien mit Bauvorbereitung und Bauzeit rund drei Jahre zu veranschlagen.

Wann wird das Sportzentrum wieder Thema im Stadtrat sein? Einen genauen Zeitpunkt könne er noch nicht nennen, sagt Fischer. Gleichermaßen ist er optimistisch, dass es für das Sportzentrum am Ende eine solide, tragfähige Lösung geben wird.

Wichtige Fakten und Zahlen zum Sportzentrum in Krumbach 1 / 3 Zurück Vorwärts Hallenbad Kann das Krumbacher Hallenbad mit all seinen technischen Problemen in diesem Winter überhaupt noch einmal geöffnet werden? Dies fragte im Stadtsaal Nico Harder, Stadtrat der UFWG. „Ich weiß es nicht“, sagte Bürgermeister Fischer. Alle relevanten Teile wie Lüftung und Pumpen seien nur noch in einfacher Ausführung vorhanden, es gebe kein Backup mehr. Für das Bad habe die Stadt ein Corona-Konzept erstellt. Aber notwendig sei eine voll intakte Lüftung. Zahlen zur Neubau-Variante Wie sieht derzeit die Kalkulation für einen Neubau von Sporthalle, Hallenbad und Mensa aus und wer könnte was bezahlen? Laut Krumbachs Kämmerer Hubert Bühler ist von Gesamtkosten von etwa 32 Millionen Euro auszugehen. Gefördert mit einem Satz von circa 75 Prozent werden Ausgaben von etwa 24 Millionen Euro. Nicht gefördert wird ein Bereich von acht Millionen Euro – zu tragen von der Stadt Krumbach. Für den schulischen Bereich wäre mit einer Förderung von rund 6,2 Millionen Euro zu rechnen. Wie aber sieht es mit dem „verbleibenden Anteil“ beim schulischen Bedarf aus? Den müssten sich die Stadt, der Kreis und die Umlandgemeinden (Verwaltungsgemeinschaft Krumbach mit Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Breitenthal, Deisenhausen und Wiesenbach sowie Neuburg) aufteilen. Auf den Kreis würden rund 8,9 Millionen Euro entfallen, auf die VG-Gemeinden und Neuburg 3,5 Millionen Euro und auf die Stadt etwa 5,3 Millionen Euro. Demnach würde der Anteil der Stadt derzeit bei insgesamt 13,3 Millionen Euro liegen. Enthalten sind in der Neubauvariante die Abrisskosten. Finanzierung Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Finanzlage in den Städten und Gemeinden und wie wirkt sich das auf das Projekt Sportzentrum aus? Und wie entwickeln sich die Kosten, wenn es erst in einigen Jahren zu einem Baubeginn kommen könnte? Auch das dürfte in den kommenden Monaten ein zentrales Thema sein. Und was passiert, wenn es beim Projekt Sport- und Schulzentrum (für welche Variante auch immer) keine greifbaren Fortschritte gibt? Bürgermeister Fischer deutete an, dass sich dann in die Diskussion höhere Instanzen wie die Regierung von Schwaben intensiv einschalten könnten.

