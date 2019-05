vor 59 Min.

Das leisten Hospizvereine für Menschen am Ende ihres Weges

Ein Gespräch mit Marianne Mayer, was Hospizvereine leisten und welche Aufgaben sie auf die Kirchen zukommen sieht

Von Angelika Stalla

In der „Woche für das Leben“, die bis zum 11. Mai dauert, setzten sich die beiden großen Kirchen in diesem Jahr mit der Suizidprävention auseinander. „Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern“, lautet der diesjährige Titel. Auch der Hospizverein Krumbach greift das Thema der „Woche für das Leben“ immer wieder auf. Wir haben mit Marianne Mayer aus Balzhausen über die Begleitung von Menschen am Ende des Lebens und mögliche Selbstmordgedanken gesprochen. Marianne Mayer ist seit fast 20 Jahren Hospizhelferin und ist außerdem seit 14 Jahren im Vorstand der Ökumenischen Hospizinitiative Krumbach und Umgebung.

Der Hospizverein kümmert sich um Schwerstkranke, Sterbende und deren Angehörige. Welche Rolle spielen Selbstmordgedanken hier?

Marianne Mayer: Der überproportional hohe Anteil der über 65-Jährigen bei den Suizidzahlen zeigt uns, dass unsere „Hauptzielgruppe“ in der Hospizarbeit davon betroffen ist. Es ist zunächst natürlich die Angst vor dem Sterben an sich, die wir alle haben, die von der Angst vor dem Tod klar abgegrenzt werden muss. Der Gedanke, dass dieser Prozess lange dauert und mit Schmerzen, Atemnot und Ähnlichem verbunden sein kann, führt unwillkürlich dazu, dass man sich einen schnellen und vielleicht auch selbstbestimmten Tod wünscht. Die Befürchtung, dass man das allein durchstehen muss, ist in erster Linie bei Menschen, die zum Beispiel in der Anonymität von Großstädten leben, besonders groß. Aber auch die Sorge, dass man zur Belastung der Angehörigen werden könnte, die mit der Erfahrung der „Nutz- und Sinnlosigkeit“ im Alter einhergeht, gibt in manchen Fällen suizidalen Gedanken Raum. Dabei spielen der „Wert“ der Jugendlichkeit, der Leistungsfähigkeit, der Fitness und der allseits geforderten Mobilität und Dynamik als gesellschaftliches Phänomen auch eine große Rolle. Die Gruppe derjenigen, die nach dem Verlust des langjährigen Lebenspartners in ihrer Trauer den Wunsch äußern, dem Verstorbenen zu folgen, darf in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen werden.

Hospizarbeit soll Sterben in Würde möglich machen

Was kann die Hospizarbeit leisten? Welche Angebote gibt es konkret in Krumbach?

Mayer: Die Hospizarbeit setzt sich zum Ziel, Menschen in dieser letzten, oft sehr schwierigen Phase zu begleiten, ihre Angehörigen zu entlasten und damit ein Sterben in Würde beziehungsweise – wie es so schön heißt – nicht „durch“, sondern „an der Hand eines anderen“ zu ermöglichen. Diese Hand, die die andere hält und dem Sterbenden signalisiert, dass jemand da ist, ist nach meiner Erfahrung in vielen Einsätzen eine der wichtigsten Säulen der Hospizarbeit. Ebenso wichtig ist aber auch die palliative Versorgung, das heißt die Schmerzbehandlung, die von den Hausärzten in Krumbach und Umgebung und seit geraumer Zeit auch durch die SAPV in Kooperation mit der Hospizinitiative Krumbach professionell angeboten wird.

Welche Bedeutung haben die Angehörigen? Gibt es auch für sie Unterstützung?

Mayer: Einen ganz wichtigen Akzent unserer Arbeit sehe ich darin, dass wir betroffene Angehörige über diese Möglichkeiten informieren, sie in ihrem Einsatz, zum Beispiel auch durch den Besuchsdienst, entlasten und sie auch psychisch und moralisch unterstützen. Diese Betreuung endet auch nicht mit dem Tod des begleiteten Patienten, sondern wird bei uns fortgesetzt in den Angeboten der Trauerbegleitung, die von Einzelgesprächen mit speziell ausgebildeten Mitarbeitern über Trauerwanderungen bis zum Austausch im Trauercafé reichen. In diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass unter dem Titel „Gemeinsam neu leben lernen“ für Trauernde ab dem 18. Mai wieder die Möglichkeit besteht, sich in einer festen Trauergruppe regelmäßig im Hospizbüro Krumbach zu treffen. Näheres findet sich auch auf der Homepage der Hospizinitiative Krumbach.

Tabu-Thema Tod und Sterben

Wo sehen Sie die Aufgaben der Hospizvereine außerhalb dieser konkreten Ansatzpunkte?

Mayer: Ich denke, wir müssen vielleicht noch mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben und umfassend über die unterschiedlichen Unterstützungsangebote informieren. Deswegen ist uns auch die Medienpräsenz so wichtig, die nebenbei auch dazu beitragen kann, dass das Thema Tod und Sterben den Tabu-Charakter weiter verliert, obwohl sich hier seit Bestehen der Hospizinitiative Krumbach schon viel verändert hat. Das Gespräch über die Sorgen und Nöte der älteren Generation muss auf allen Ebenen geführt und vor allem ernst genommen werden, was hoffentlich dazu führt, dass alle, – auch die jetzt noch Jungen – für die Probleme, die mit Alter, Krankheit und Sterben auftreten, sensibilisiert werden. Das wäre in meinen Augen sicher auch eine effektive Form von Suizidprävention.

Was könnte oder sollte in Zukunft geschehen?

Mayer: Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass insbesondere die psychologische Betreuung von älteren und kranken beziehungsweise schwerkranken Menschen, die in der Psychoonkologie ja jetzt schon ansetzt und in der auch hervorragende Arbeit geleistet wird, ausgeweitet wird. Ganz persönlich sähe ich in der Logotherapie nach V. Frankl, die meiner Meinung nach zu wenig berücksichtigt wird, hier noch eine ganz spezielle Möglichkeit der Suizidprävention. Ich glaube, dass die Kirchen sich noch mehr als bisher dieser Aufgabe annehmen müssen. Wir brauchen in Zukunft auch hier ein speziell geschultes Personal, das „Seelsorge“ im ganz umfassenden Sinn garantiert, vor allem im Blick darauf, dass in der nächsten Generation immer weniger Menschen religiös sozialisiert sind, aber dennoch Antworten auf die Frage nach dem Sinn beziehungsweise nach Gott suchen. Es müssten zu den schon bestehenden Beratungsstellen noch zusätzliche spezifische „Sorgentelefone“ für ältere Menschen eingerichtet werden. Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die staatlich zunehmend gefördert werden sollte, die aber gerade hier in Krumbach – ehrenamtlich – vorbildlich wahrgenommen wird, zum Beispiel in der Seniorenbetreuung, sehe ich als große Herausforderung für die Zukunft.

Wo es Hilfe gibt:

Für Beratungen und Gespräche stehen die hauptamtliche Einsatzleitung der Hospizinitiative Krumbach, Frau Monika Drexler und ihre Vertreterinnen jederzeit zur Verfügung (Handynummer 01731932390).



Daneben besteht natürlich die Möglichkeit, die Ökumenische Telefonseelsorge Augsburg anonym um Rat zu bitten (0800-111).



Die Psychologischen Beratungsstellen der Diözese Augsburg (Telefon: 0821/33333 oder Außenstelle Krumbach 082823936) und der Diakonie Augsburg (0821/59776-0) bieten ebenfalls Hilfe in Lebenskrisen an.



