Das macht die Feste der Region so besonders

Bei Bezirksmusikfesten und ähnlichen lokalen Veranstaltungen wird deutlich, wie starkt der Zusammenhalt der Menschen ist.

Die Sommermonate gelten für viele Menschen als die große Zeit der Festivals. Zehntausende Musikfans pilgern auf gewaltige Veranstaltungsflächen, errichten Zeltstädte und strömen zu Bühnen, auf denen sich internationale Musikergrößen das Mikrofon in die Hand geben. Jeden Sommer liefert das Unterhaltung für abertausende Besucher – und ist ein Millionengeschäft für Veranstalter. Bei dieser Gigantomanie können kleinere Veranstaltungen mit lokalem Charakter nicht mithalten. Ein Bezirksmusikfest, sei es nun in Ellzee oder Nattenhausen, wird niemals so viele Menschen vor einer Bühne versammeln und so viel Geld einbringen. Doch das haben diese Feste auch nicht nötig, denn hinter ihnen steckt viel mehr als reine Unterhaltung.

Bei den Bezirksmusikfesten treffen sich nicht wildfremde Menschen, um ein Stück Freizeitvergnügen für sich zu ergattern. Bei diesen Festen geht es neben dem Spaß auch um Gemeinschaft. Die Besucher – und seien sie auch noch so unterschiedlich – eint nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch zu Tradition und Heimat. Gäste gehen dort nicht in einer gewaltigen Masse unter. Vielmehr kennt man sich – beinahe unvermeidbar begegnet man auf einem Bezirksmusikfest Freunden und Bekannten.

Zusammenhalt der Menschen macht die Feste besonders

Der Zusammenhalt der Menschen wird vor allem bei den Beteiligten deutlich. Monate, manchmal Jahre dauern die Vorbereitungen für eine solche lokale Großveranstaltung. Schweiß und Herzblut fließen in Strömen in Planung und Ausführung. Und letztlich wartet auf die Beteiligten ein überragendes Erfolgserlebnis, wenn die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle abläuft.

Gerade abseits von Großstädten und etablierten Großveranstaltungen sind Höhepunkte wie ein Bezirksmusikfest ein Magnet für Menschen in der Region. Feiern, die Leben in den Landkreis bringen und auch noch darüber hinaus Strahlkraft haben. In Nattenhausen und Ellzee zeigt der Erfolg der Feste, dass die Beteiligten vieles richtig gemacht haben. Die Bezirksmusikfeste sind nicht mit großen Festivals zu vergleichen – doch haben sie eine herausragende Bedeutung. Möglich machen dies erst Freiwillige mit tausenden Arbeitsstunden.

