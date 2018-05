vor 19 Min.

„Das macht mir persönlich Sorgen“

Der Sprecher der schwäbischen Grünen, Maximilian Deisenhofer, erklärt im Interview, was ihn am geplanten Polizeiaufgabengesetz stört.

Von Stefan Reinbold

Herr Deisenhofer, wenn man sich die jüngste Kriminalitätsstatistik anschaut, dann fällt auf, die Zahl der Straftaten sinkt. Die Aufklärungsquote ist in vielen Bereichen sehr hoch. Warum braucht die Polizei dann mithilfe des neuen Polizeiaufgabengesetzes mehr Befugnisse, als bisher?

Maximilian Deisenhofer: Es ist grundsätzlich natürlich richtig, dass ein Polizeigesetz von Zeit zu Zeit an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden muss. Aber bitte mit Maß und Ziel! Es ist tatsächlich erstaunlich, dass das Thema von der CSU gerade jetzt vor der Landtagswahl hochgekocht wird, obwohl dafür laut deren eigener Kriminalitätsstatistik keine Notwendigkeit vorliegt.

Innenminister Joachim Herrmann erklärt, niemand, der rechtschaffen durchs Leben geht, müsse sich vor dem neuen Gesetz fürchten. Warum fürchten sich viele Menschen in Bayern trotzdem?

Deisenhofer: Die Bürgerinnen und Bürger haben zurecht ein hohes Vertrauen in die Arbeit und das Engagement der Polizistinnen und Polizisten. Wenn aber Gesetze verschärft werden sollen, obwohl die Sicherheitslage vor allem dank der Arbeit der Polizei gut ist, dann sind sie skeptisch. Das kann ich absolut nachvollziehen. Das Polizeiaufgabengesetz betrifft nämlich alle Bürgerinnen und Bürger – und dann muss man immer ganz genau hinschauen.

Offenbar befürwortet ein großer Teil der Bevölkerung härtere Gesetze und mehr Befugnisse der Polizei. Was verunsichert diese Menschen? Wie kann man dem begegnen?

Deisenhofer: Verunsichert werden die Menschen dadurch, dass die Staatsregierung suggeriert, die Bürgerinnen und Bürger wären in Bayern nicht sicher und wir bräuchten deshalb schärfere Gesetze. Hier wird in unverantwortlicher Weise mit dem Sicherheitsgefühl der Bürger Wahlkampf gemacht. Fakt ist, dass es bei der bayerischen Polizei ein desaströses Personalproblem gibt, von dem abgelenkt werden soll. Wir Grünen wünschen uns gut ausgebildete Polizeibeamte, die für unsere Sicherheit sorgen. Das bringt viel mehr als eine weitere Gesetzesverschärfung und Sicherheits-Placebos.

Bislang darf die Polizei nur im Falle konkreter Gefahr eingreifen. Künftig soll sie auch bei drohender Gefahr tätig werden dürfen. Wer entscheidet denn eigentlich darüber, ob und wann eine Gefahr droht?

Deisenhofer: Das ist eine gute Frage, das konnten weder Fachleute noch die CSU bislang klar beantworten. Es wird einige Gerichtsentscheidungen brauchen, bis die Auslegung genau klar ist. Mit den bisherigen Gesetzen und der „konkreten Gefahr“ ist die Polizei bisher doch sehr gut gefahren. Mir ist nicht klar, warum man jetzt eine neue Kategorie braucht. Wir Grünen klagen bereits gegen den Begriff der „drohenden Gefahr“ vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof.

Was passiert mit denjenigen, die unter Verdacht stehen? Droht die Polizei zu einer Art zusätzlicher Geheimdienst umgeformt zu werden?

Deisenhofer: Genau diese Sorge habe ich. Polizei und Geheimdienste sind in Deutschland aus gutem Grund getrennt: Die Polizei ist für die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung zuständig und die Geheimdienste werden im Gefahrenvorfeld aktiv. Präventiv sammelt die Polizei Daten über potenziell gefährliche Personen um die Bürgerinnen und Bürger und sich selbst zu schützen. Bei der präventiven Arbeit muss es aber klare Regeln und sehr enge Grenzen geben, damit unsere Freiheitsrechte nicht gefährdet werden. Die strikte Trennung zwischen Geheimdienst und Polizei, die uns unser Grundgesetz zu Recht vorgibt, wird durch dieses Gesetz verwischt. Das sehen wir sehr kritisch.

Das Gesetz zielt laut Innenminister in erster Linie auf schwere Straftaten, etwa die Vorbereitung eines Terroranschlags. Viele fürchten jedoch, dass sich das Gesetz auch gegen Fußballfans und Teilnehmer von Demonstrationen richten könnte. Wie wird diese Befürchtung begründet?

Deisenhofer: Es sollen auch allgemeine Einschreitbefugnisse verschärft werden, die gar nichts mit einer Terrorlage zu tun haben. Stichwort „drohende Gefahr“ in der Generalklausel des Polizeiaufgabengesetzes, die für alle Bürgerinnen und Bürger gilt. Das macht mir persönlich auch als regelmäßiger Stadionbesucher Sorgen.

Welche Freiheiten und Bürgerrechte werden Ihrer Meinung nach durch das neue Polizeiaufgabengesetz eingeschränkt?

Deisenhofer: Die Freiheit stirbt bekanntermaßen stückweise und mit diesem Gesetz will uns die CSU ein großes Stück unserer Freiheit abschneiden. Mit der Einführung des schwammigen Begriffs „drohende Gefahr“ können Eingriffe in viele Grundrechte recht pauschal begründet werden. Telefone abhören, Computer durchsuchen und das alles rein präventiv – das möchte ich nicht haben. Wir Grüne möchten, dass alle Menschen in Bayern frei und sicher leben. Deswegen setzen wir uns für eine bessere personelle Ausstattung der Polizei ein und verteidigen die Freiheits- und Bürgerrechte in diesem Fall gegen die CSU und ihren Sicherheitswahn. Betonen möchte ich, dass wir Grüne nicht gegen die Polizei, sondern gegen dieses absurde neue Gesetz sind. Unsere Polizeibeamtinnen und -beamten leisten sehr gute Arbeit in einem oft harten Umfeld. Dafür brauchen sie die Unterstützung durch die Politik. Gute Sicherheitspolitik abseits von Wahlkampfshows fängt allerdings bei einer verantwortungsbewussten Personalpolitik an und eben nicht bei immer neuen Gesetzesverschärfungen.

