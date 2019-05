12:53 Uhr

Dauerregen verursacht Hochwasser

Über die Ufer getreten ist die Günz bei Deisenhausen. Hätte man dort keinen Hochwasserschutz gebaut, wäre das Gewerbegeiet des Ortes überschwemmt worden. Wie es sonst im Landkreis Günzburg aussieht.

Eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen im gesamten Landkreis Günzburg gab am Dienstag der Hochwassernachrichtendienst Bayern des Bayerischen Landesamtes für Umwelt heraus.

Nach seit Montagvormittag anhaltendem Dauerregen im Unterallgäu, im Landkreis und in den voralpinen Einzugsgebieten war bereits mittags am Pegel Nattenhausen an der Günz die Meldestufe 2 (über 190 Zentimeter) erreicht, ebenso an der Mindel in Hasberg (über 148 Zentimeter). An der Günzmündung in die Donau in Günzburg war die Meldestufe 1 erreicht und ein Ende des Dauerregens war nicht abzusehen. In der Vorhersage an den südlichen Donauzuflüssen Günz, Mindel und Zusam, wurden streckenweise Hochwasser mit Meldestufen 1 und 2 erwartet. Ruhig ist die Lage am Pegel Fleinhausen an der Zusam. Dort wurde keine Meldestufe erreicht. Am Krumbächle in Krumbach gab es Überschwemmungen und Ausuferungen, doch gibt es für dieses Gewässer keinen Pegelstand. Auch an der Mindel zwischen Münsterhausen und Thannhausen gab es Überschwemmungen in Wiesen hinein.

Straße zwischen Nattenhausen und Deisenhausen gesperrt

Wie der Deisenhauser Bürgermeister Norbert Weiß erklärte, wäre bei der derzeitigen Wetterlage das Deisenhauser Gewerbegebiet überschwemmt worden, hätte man keinen Hochwasserschutz gebaut. Die Verbindungsstraße an der Günz entlang von Deisenhausen nach Nattenhausen, musste allerdings gesperrt werden. Die Sperrung werde bis Mittwochabend andauern prognostizierte Weiß im Gespräch mit unserer Zeitung.

Leipheim: Anwohner mit Handzetteln gewarnt

In Leipheim werden schon erste Vorsorgemaßnahmen getroffen. Da am heutigen Mittwochmittag mit der dritten von vier Meldestufen an der Donau gerechnet wird, wurden gestern vorsorglich in drei Stadtvierteln Handzettel verteilt, um die Bürger vorzuwarnen. „Wir hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“, sagte Norma Burger von der Stadt Leipheim.

Bei einer Krisensitzung am Dienstagmittag entschied die Stadt, Vorsorge zu treffen und verteilte kurze Zeit später etwa 700 Handzettel in den Gebieten Kohlplatte, und Krautgarten und in der „Wedelek-Siedlung“. Die Bewohner werden gebeten sich vorzubereiten, wertvolle Gegenstände aus den Kellerräumen zu entfernen, alle Kelleröffnungen zu schließen und Öltanks zu sichern.

