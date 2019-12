vor 42 Min.

Debatte für mehr Artenschutz ohne konkretes Ergebnis

Bei der Umsetzung von Maßnahmen für die Umwelt sind viele Details zu berücksichtigen. Sechs Anträge der Grünen Thema im Rat

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Ohne konkrete Ergebnisse endeten Beratung und Beschluss über sechs Anträge für mehr Artenschutz von Meinrad Veth ( Die Grünen) im Stadtrat. Bürgermeister Georg Schwarz hatte grundsätzliche Bedenken zur Ansicht von Meinrad Veth, wenn der Stadtrat seinem ersten Antrag zustimme, dann würden die restlichen Anträge automatisch angenommen. „Die Stadt Thannhausen bekennt sich zu den Zielen des Volksbegehrens ‚Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern‘“, lautete der erste Antrag von Meinrad Veth. Dem könne man gern zustimmen, meinte Schwarz. Er selbst halte aber nicht viel von Grundsatzerklärungen und irgendwelchen Etiketten, die zwar Absichten erkennen ließen, denen aber nichts nennenswert Konkretes folge.

Dem ersten Antrag stimmte der Stadtrat bei einer Gegenstimme zu, bekannte sich also zu Artenschutz und Naturschönheit. Alle weiteren Anträge wurden abgelehnt. Zum zweiten Antrag, Landwirten, die Flächen von der Stadt gepachtet haben, eine Umstellungsförderung für artengerechtes Wirtschaften zu gewähren, erwiderte Schwarz, das sei nur sinnvoll bei langfristigen Pachtverhältnissen, wie es der Antrag auch anstrebe. Die Stadt aber brauche die Grundstücke als kurzfristig verfügbare Manövriermasse für die Umsetzung der Vorhaben Hochwasserschutz und Ortsumfahrung. Deshalb schließe man nur Jahresverträge mit den Pächtern ab. Ohnehin würden die Grundstücke fast vollständig abgegeben sein, wenn Hochwasserschutz und Ortsumfahrung fertig wären, sagte Schwarz voraus.

Schwarz: Es gibt ein Umbruchverbot

Beim dritten Antrag, den Umbruch von Grünland zu Ackerland zu verbieten, erklärte Schwarz, es gebe ohnehin ein Umbruchverbot. Also sei es sinnlos, dass die Stadt zusätzlich ein Verbot erlasse. Zum vierten Antrag, der auf eine ökologische Aufwertung der Grundstücke abzielte, hatte Josef Merk (CSU) grundsätzliche Bedenken. Bei der Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten oder Infrastrukturprojekten verlange der Gesetzgeber Ausgleichsmaßnahmen.

Man müsse dafür in der Regel Flächen ökologisch aufwerten, um die Ausgleichsmaßnahme zu erfüllen. Werte die Stadt im Vorgriff jetzt ihre Flächen ökologisch auf, habe sie im Bedarfsfall ihr Potenzial für Ausgleichsflächen bereits verbraucht.

Josef Brandner (Freie Wähler) erklärte, er und seine Fraktion setzten sich für den Klimaschutz ein, aber man sollte sich auf das konzentrieren, was wirklich etwas bringe.

Wie setzt der Gesetzgeber das Volksbegehren um?

Gerd Olbrich (SPD) konnte sich mit dem Gedanken, dass Thannhausen eine Vorreiterrolle in Sachen Arten- und Umweltschutz spielen solle, durchaus anfreunden. Dazu aber müsste man wissen, was der Gesetzgeber bei der Umsetzung des Volksbegehrens anordne. Wenn das klar sei, dann könne man überlegen, an welcher Stelle die Stadt mehr für den Umweltschutz tun wolle, als vorgeschrieben sei.

Zum fünften Antrag, die Stadt solle auf naturnahe Bewirtschaftung innerörtlicher Grünflächen umstellen, war man mehrheitlich der Ansicht, das würde bereits so geschehen. Der sechste Antrag forderte einen jährlichen Bericht der Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahmen.

