Deckelaktion von Rotary endet

Organisatoren danken Spendern. Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben

„Leider muss ich heute mitteilen, dass die bisher erfolgreiche Aktion 500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung zum 30. Juni eingestellt wird“, schreibt Günter Müller, Präsident 2018/19 des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen in einer Pressemitteilung.

Viele hätten dazu beigetragen, dass mit dem Sammeln beziehungsweise mit dem erzielten Erlös aus den gesammelten Deckeln in Deutschland rund 1,2 Millionen Impfungen gegen die Kinderlähmung finanziert werden konnten. Durch die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung wurde diese Zahl beziehungsweise der Erlös verdreifacht, sodass über die Weltgesundheitsorganisation (WHO) insgesamt etwa 3,6 Millionen Impfungen in Afghanistan, Pakistan und Nigeria getätigt werden können.

Dafür dankt Müller im Namen der Rotary International sowie der Unterorganisation „Deckel drauf“ und des Clubs im Distrikt 1841 allen Beteiligten herzlichst.

Äußere Umstände auf dem Weltmarkt, insbesondere der drastische Zerfall des Materialpreises und daraus resultierend eine verminderte Vergütung für die angelieferten Deckel, der Wegfall der bisherigen – gesponserten –, also bis jetzt kostenlosen Beförderung der angelieferten Deckel zu den Verwertern, würden es mit sich bringen, dass eine Weiterführung der ausschließlich ehrenamtlich erfolgten Aktion keinen Mehrerlös bringen würde.

Damit hätten sich die Initiatoren entschließen müssen, diese erfolgreiche Aktion zum 30. Juni dieses Jahres einzustellen. Bisher noch gesammelte Deckel werden an den bekannten Stationen beziehungsweise von den Helfern weiter angenommen und im Juni mit Sammeltransport an die zentrale Übergabestelle gebracht.

Das rotarische Ziel unter dem Motto „End Polio Now“ gehe mit anderen Aktionen weiter. (zg)

