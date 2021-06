Deisenhausen

Blühflächen für Insekten: Wo kann Deisenhausen der Natur helfen?

Plus An der Initiative „Natürlich Bayern“ will sich auch die Gemeinde Deisenhausen beteiligen. Es gibt aber noch Klärungsbedarf. Das wurde in der jüngsten Ratssitzung klar.

Von Werner Glogger

Auch die Gemeinde Deisenhausen will mitmachen bei der Initiative „Natürlich Bayern“ des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege. Dabei steht der Schutz der heimischen Insekten im Mittelpunkt. Die Landschaftsverbände wollen bis ins Jahr 2023 die Lebensräume für Wildbienen, Schmetterlinge und viele andere Insekten in allen Regionen Bayerns schaffen, vermehren und verbessern und suchen dazu geeignete Flächen. Parallel entwickeln die Verbände Konzepte für eine insektenfreundliche Bewirtschaftung und stehen den Flächeneigentümern, Landwirten, Kommunalvertretern und Bauhöfen beratend zur Verfügung, welche Maßnahmen in den jeweiligen Regionen möglich und geeignet sind.

