Deisenhausen

vor 27 Min.

Brand in Deisenhausen: Der Schaden geht in die Millionenhöhe

In Deisenhausen ist am Montagnachmittag ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand geraten. Es entstand ein Millionenschaden.

Plus Bis weit in die Nacht dauert der Einsatz auf dem Pferdehof in Deisenhausen, auf dem am Montagnachmittag ein verheerendes Feuer ausgebrochen ist.

Von Rebekka Jakob

Auch am Morgen nach dem verheerenden Brand auf einem Pferdehof in Deisenhausen ist der Einsatz für die Rettungskräfte noch nicht zu Ende: Noch immer stehen Einsatzfahrzeuge im Ort, noch immer sind Feuerwehrleute mit der Brandwache beschäftigt. Bei aller Erschöpfung ist die Erleichterung groß, dass bei dem Brand weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen sind. Doch der finanzielle Schaden ist immens.

